Elden Ring, guida: come completare la quest di Ranni la Strega

Il mondo di Elden Ring è popolato non solo da nemici sempre più forti, ma anche da un gran numero di stravaganti personaggi secondari ed NPC con i quali è possibile interagire, per parlare con loro ed ottenere informazioni sull'Interregno e sulla vostra missione, oppure per effettuare acquisti e altri tipi di scambi.

Uno dei personaggi misteriosi che è possibile incontrare durante la vostra avventura è Ranni, una strega che si presenterà a voi per la prima volta durante le fasi iniziali di gioco per donarvi la campana necessaria per evocare, quando possibile, le ceneri dei fantasmi. Svolgendo la sua lunga e complicata quest sbloccherete uno dei molti finali di Elden Ring, in particolare quello intitolato Era delle Stelle. Vediamo dunque come affrontare la missione.

Prima di proseguire oltre vi ricordiamo che questa guida contiene pesantissimi spoiler sulla trama di Elden Ring. Se volete evitare di rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di fermarvi ora e non procedere oltre con la lettura.

Come attivare la quest di Ranni

Per iniziare questa missione dirigetevi nella zona all'estremo nord-ovest di Liurnia Lacustre, raggiungete la sommità del Maniero Cariano lì situato ed esplorate la regione chiamata Tre Sorelle, nella quale si ergono tre torri. Una di queste, quella difesa da un drago, è la Guglia di Ranni: si tratta dell'edificio nel quale troverete la strega e potrete iniziare la sua quest.

Elden Ring: la missione di Ranni

Per prima cosa parlate con Ranni e verrete introdotti ai vostri "compagni di squadra": il gigante fabbro Iji, che si trova lungo la strada per il Maniero Cariano, il mago Seluvis, situato in una delle altre due torri sorelle, e il guerriero lupo Blaidd, che potete incontrare a Tetrobosco, nella regione di Sepolcride (a proposito, sapevate che è possibile ottenere l'armatura di Blaidd in Elden Ring?). Solo per questa volta li troverete comunque tutti all'interno della torre di Ranni: parlate con loro e poi tornate dalla strega, dopodiché potrete andarvene. Ranni vi chiederà di esplorare il Pozzo sul Fiume Siofra insieme a Blaidd, un'area opzionale il cui ingresso si trova nei pressi dell'albero madre vicino a Tetrobosco. Per incontrare Blaidd in quest'area dirigetevi al grande acquedotto in rovina e raggiungete il ciglio del precipizio vicino alla corrente ascensionale. Parlate con Blaidd, il quale vi chiederà di recarvi da Seluvis nella sua torre vicino a quella di Ranni, e da Sellen, una strega che si trova nella Cella in Rovina a Sepolcride, un piccolo dungeon lungo la strada che costeggia la sponda nord del lago. Dopo aver parlato con loro tornate da Blaidd a Siofra e il guerriero lupo vi dirà che è necessario sconfiggere il generale Radahn presso il Castello Mantorosso nella regione di Caelid: Blaidd vi aspetterà lì.

Nel caso in cui abbiate raggiunto Radahn senza completare gli step 2 e 3, non preoccupatevi: potrete comunque proseguire con la seconda parte della quest senza intoppi.

Dopo aver sconfitto Radahn una grossa cometa si abbatterà su Sepolcride, nella zona a sud di Tetrobosco, e l'impatto aprirà una grossa voragine che Blaidd vi chiederà di andare ad esplorare. A partire da questo momento, non potrete più interagire con Ranni per un po'. Scendendo nella voragine arriverete ad una grossa area segreta opzionale chiamata Nokron, La Città Eterna. Per proseguire con la quest dovrete esplorare la zona, sconfiggere il boss chiamato Lacrima Riflessa e raggiungere l'area dei Boschi Ancestrali. A questo punto, proseguendo fino a metà circa e poi svoltando a sinistra troverete un luogo di grazia e davanti a voi una zona della città di Nokron chiamata Terreno Consacrato alla Notte. Per esplorarlo dovrete saltare sui tetti finché non troverete la strada per scendere nel viale principale e raggiungere un edificio con una camera e un portale di teletrasporto. Entrate nella camera, aprite il forziere e otterrete un oggetto fondamentale per la missione: la Lama Flagello delle Dita. Consegnatelo a Ranni e verrete ricompensati con un altro oggetto, necessario per completare il dungeon della Sala Studio Cariana, nella zona est di Liurnia Lacustre (il quale però non c'entra con questa missione). Ora dovrete entrare nella Torre di Renna, la terza e ultima nella regione delle Tre Sorelle, dove troverete un teletrasporto per la zona segreta del Fiume Ainsel: qui troverete uno strano oggetto chiamato Bambola di Ranni. Proseguendo oltre, giungerete a Nokstella, La Città Eterna, un'altra area opzionale. Non appena troverete un luogo di grazia dovrete parlare con la bambola più volte, fino ad esaurire i dialoghi con lei. Esplorando Nokstella vi imbatterete nello spettro rosso di Blaidd: dopo averlo sconfitto otterrete da Ranni una chiave speciale che apre il forziere nella sala dove avete combattuto la boss fight di Rennala, all'Accademia di Raya Lucaria. In questo baule troverete l'Anello della Luna Nera, un altro oggetto chiave per la quest. Una volta tornati a Nokstella, proseguite oltre la zona dello scontro con la Lama Nera che aveva le sembianze di Blaidd e arriverete finalmente al Lago Putrescente. Attraversatelo sfruttando gli obelischi, raggiungete il Grande Chiostro ed entrate nel sarcofago posto sul ciglio della cascata. Nell'area successiva dovrete combattere contro un boss molto spettacolare chiamato Astel, la Progenie del Vuoto. Dopo averlo sconfitto recatevi verso l'uscita dell'arena e attraversate il sigillo magico sfruttando l'Anello della Luna Nera in vostro possesso, senza il quale non potreste proseguire. Oltre il sigillo troverete un ascensore che vi porterà nella regione di Altare del Chiaro di Luna, la zona posta sopra al Villaggio degli Albinauri, a sud-ovest dell'Accademia di Raya Lucaria. Siete ora vicini alla conclusione della missione di Ranni: tutto quello che dovete fare è lasciarvi cadere nel buco posto al centro della Cattedrale di Manus Celes e cercare la strega. Parlate con lei per concludere la quest, e tornate poi alla sua torre al Maniero Cariano se volete beneficiare di alcuni dialoghi extra.

Se avrete seguito correttamente tutti i passaggi potrete evocare Ranni durante la battaglia finale del gioco, attivando così il finale Era delle Stelle. Inoltre, otterrete come ricompensa lo Spadone della Luna Nera, una delle armi leggendarie del gioco.

Nel caso in cui vogliate sperimentare ulteriori quest e nuove scelte dopo aver completato il finale di Ranni, potete sempre cominciare una nuova partita mantenendo inalterato il vostro personaggio: ecco quindi come funziona la meccanica del New Game Plus in Elden Ring.