Elden Ring: guida completa a tutti i finali del gioco FromSoftware

Come in tutti gli altri titoli Souls sviluppati da FromSoftware, anche in Elden Ring sono presenti diversi finali multipli al termine dell'avventura principale del gioco, i quali possono essere sbloccati dal giocatore a seconda delle scelte fatte nel corso della partita.

Prima di addentrarci all'interno della guida sui finali del gioco vi ricordiamo che i prossimi paragrafi contengono pesantissimi spoiler sulla trama di Elden Ring. Se non volete rovinarvi la sorpresa, dunque, non proseguite oltre con la lettura.

Quanti finali ci sono in Elden Ring?

Ci sono ben sei finali diversi: di questi, tre sono solamente delle variazioni più o meno grandi del finale a cui il gioco ci prepara fin dalla intro, cioè quello in cui il giocatore diventa il nuovo Lord Ancestrale. Le varianti in questione sono quelle legate alle questline di tre dei cinque Campioni Senzaluce che incontrerete durante il gioco: si tratta di Fia, di Maschera D'oro e del Mangiasterco. Gli ultimi due finali sono invece quelli dedicati agli NPC di Ranni e Hyetta.

Elden Ring: come ottenere il finale standard

Questo finale, chiamato Era della Disgregazione, è quello a cui il titolo ci prepara fin dall'inizio ed è probabilmente il più semplice da ottenere poiché richiede solamente di seguire le indicazioni fornite da Melina e Gideon Ofnir durante la storia principale. Ecco i passi necessari:

Sconfiggete almeno due dei sei portatori di Rune Maggiori (Godrick, Rennala, Rykard, Radahn, Mohg, Malenia) Sconfiggete Morgott il Re Presagio nella sala del trono della Capitale Leyndell Parlate con Melina e raggiungete la Forgia del Fuoco Eterno attraverso le Terre dei Giganti Sconfiggete il boss chiamato Gigante di Fuoco per ottenere quello che vi serve, dopodiché tornate alla sala del trono di Leyndell e bruciate l'Albero Madre: verrete teletrasportati nella regione di Crumbling Farum Azula In questa nuova zona dovrete sconfiggere Maliketh in modo da ottenere l'ultimo pezzo necessario per ricomporre l'anello ancestrale Tornate quindi alla sala del trono di Leyndell e sconfiggete prima Gideon Ofnir e poi Horah Loux / Godfrey Successivamente dovrete abbattere anche Radagon e la Bestia Ancestrale, dopodiché potrete reclamare il trono come vostro in quanto possessore dell'Anello Ancestrale

Come ottenere il finale di Fia

Per sbloccarlo dovrete combinare i passaggi del finale standard con il completamento della quest di Fia, l'NPC che offre abbracci al giocatore alla Rocca della Tavola Rotonda. Vediamo come fare.

Incontrate Fia per la prima volta alla Rocca e lasciatevi abbracciare (potete poi annullare gli effetti dell'abbraccio senza intaccare la quest) Incontrate D a Sepolcride e completate tutti gli incarichi che vi affiderà Dopo che D si sarà stabilito alla Rocca della Tavola Rotonda dovrete continuare a parlare con lui e Fia, oltre a continuare a farvi abbracciare dalla ragazza. In questo modo sbloccherete un dialogo speciale con lei Dopo che avrete ottenuto due Rune Maggiori Fia vi consegnerà un'arma chiamata Weathered Dagger e vi chiederà di consegnarla al suo legittimo proprietario Portatela a D, e quando tornerete alla Rocca scoprirete che sarà stato ucciso da Fia A questo punto dovrete completare la quest di Ranni per poter ottenere un oggetto chiave chiamato Marchio della Morte Il prossimo passo sarà quello di incontrare Fia nelle profondità della Capitale Leyndell: per farlo dovrete sconfiggere i suoi campioni, tra i quali figurano anche Rogier e Lionel Parlate ora con Fia e ditele che non avete intenzione di ucciderla, dopodiché consegnatele il Marchio della Morte Quando ritornerete sul posto, Fia vi dirà di voler dormire con il corpo di Godwyn. Andatevene e ritornate, poi interagite con la ragazza per entrare nell'area chiamata Sogno di Godwyn Sconfiggete il boss della zona e parlate di nuovo con Fia: lei morirà ma potrete raccogliere i suoi oggetti e la Runa Riparatrice del Principe della Morte Usando questo oggetto speciale al termine dell'ultima boss fight del gioco sbloccherete il finale dedicato a Fia

Come ottenere il finale del Mangiasterco

Cercate l'NPC chiamato Rya vicino al telescopio nella regione di Liurnia e accettate di aiutarla a recuperare la sua collana Raggiungete la Capanna dei Gamberi a sud dell'Accademia di Raya Lucaria e parlate con l'NPC Boggart: a questo punto dovrete comprare la collana di Rya e un gambero per ottenere la fiducia del guardiano Riportate il gioiello a Rya, dopodiché andate ad affrontare il Drago di Magma al Precipizio Disseminato di Rovine sfruttando l'aiuto di Boggart Incontrerete di nuovo questo personaggio al Fossato Esterno nella regione dell'Altopiano di Altus: parlateci e comprate alcuni granchi in modo da ottenere informazioni sul Mangiasterco A questo punto il fantasma rosso di quest'ultimo comparirà alla Rocca, minacciando il giocatore Recuperate la Maledizione del Semenzaio dal Maniero Fortificato della Capitale Leyndell e portatela al fantasma del Mangiasterco, il quale vi darà una chiave per una cella situata nel sottosuolo della città Liberate il Mangiasterco, poi tornate alla Rocca, dove troverete un messaggio che vi invita a recarvi al Fossato Esterno Qui troverete un Boggart decisamente agitato: dopo averci parlato ricaricate la partita e subirete l'invasione del Mangiasterco. Sconfiggetelo e recuperate un'altra Maledizione del Semenzaio Ritornate dal fantasma del Mantasterco alla Rocca e parlateci, dopodiché tornerà nella sua cella sotterranea Recuperate altre tre Maledizioni del Semenzaio, e consegnatele tutte e cinque al Mangiasterco: questo ne causerà la morte ma vi permetterà di ottenere la Runa Riparatrice della Maledizione Caduta, necessaria per sbloccare il finale chiamato Benedizione della Disparità

Come ottenere il finale di Maschera D'oro

Per ottenere questo finale, chiamato Era dell'Ordine, avrete bisogno di almeno 37 punti alla voce Intelligenza. Se non li avete, potete consultare la nostra guida su come resettare le abilità del personaggio in Elden Ring.

Parlate con il chierico Corhyn ogni volta che vi trovate alla Rocca della Tavola Rotonda: vi dirà che sta pensando di cercare il Nobile Maschera D'oro Dopo la sua partenza, potrete ritrovarlo all'Altopiano di Altus, lungo la strada che dirige verso nord dopo l'uscita dal Montacarichi di Dectus: parlateci e vi dirà di essere in cerca di Maschera D'oro Dirigetevi a nord e raggiungete il ciglio del ponte crollato vicino all'albero madre: qui troverete Maschera D'oro A questo punto riferite la sua posizione a Corhyn, poi riposatevi ad un luogo di grazia e tornate sul ponte per parlare di nuovo con il chierico Dopo che avrete ottenuto almeno due Rune Maggiori troverete la strana coppia nella Capitale Leyndell, vicino all'arena simile al Colosseo Per proseguire dovrete avere 37 di intelligenza e usare l'incantesimo Legge della Regressione, che potete imparare dal chierico tartaruga alla Chiesa dei Voti Rifate l'incantesimo davanti alla statua di Marika vicina al luogo di grazia chiamato Santuario dell'Albero Madre: Corhyn e Maschera D'oro si sposteranno a sud delle Stargazer's Ruins Dopo aver sconfitto Malekith tornate qui e scoprirete la morte di Maschera D'oro: uccidete Corhyn e recuperate la Runa Riparatrice dell'Ordine Perfetto Per sbloccare il finale in questione, usate l'oggetto dopo l'ultima boss fight

Come ottenere il finale di Ranni

Per sbloccare questo finale, chiamato Era delle Stelle e considerato come l'epilogo migliore, dovrete semplicemente portare a termine la quest di Ranni in Elden Ring. A questo punto avrete la possibilità di selezionare l'opzione per regnare sul mondo come consorte di Ranni dopo aver terminato la storia principale.

Tutti i finali citati fino a questo momento possono essere sbloccati all'interno della stessa run: una volta giunti al termine della storia principale vi basterà poi selezionare l'opzione che desiderate per vederla concretizzarsi.

Come ottenere il finale del Lord della Fiamma della Follia

Considerato come quello cattivo, questo finale può essere sbloccato seguendo la quest di Hyetta e diventando un campione delle Tre Dita: fate però attenzione, perché una volta scelta questa direzione non potrete più tornare indietro fino al termine della run.

Dopo aver sconfitto Godrick cercate Hyetta nei pressi del luogo di grazia subito fuori dal Castello Grantempesta e consegnatele i chicchi di Uva Shabriri, azione che dovrete ripetere ogni volta che la incrontrerete per poterci parlare Parlate con Shabriri alle Rovine di Zamor nella regione delle Montagne dei Giganti Recatevi nei sotterranei della Capitale Leyndell, cercate la Cattedrale Abbandonata e sconfiggete Morg, il Presagio (da non confondere con Morgott, il Re Presagio, boss della sala del trono davanti all’Albero Madre) Attivate il piedistallo nell’area per trovare un passaggio segreto e scendete fino a raggiungere una porta apparentemente impossibile da aprire: per entrare dovrete rimuovere tutto il vostro equipaggiamento Incontrate le Tre Dita e accettate di diventare il loro campione A questo punto, una volta sconfitto l’ultimo boss del gioco potrete diventare il Lord delle Fiamme della Follia, tradendo Melina e gli altri campioni Senzaluce

