Elden Ring: guida completa alla missione di Rya e Zorayas

Tra i tanti personaggi secondari che popolano l'Interregno di Elden Ring è possibile trovare anche Rya, una ragazza che, come molti altri NPC, vi affiderà una missione dedicata non appena parlerete con lei la prima volta.

Prima di procedere vi segnaliamo che questa guida contiene numerosi spoiler sui contenuti di Elden Ring: se non volete rovinarvi la sorpresa, dunque, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

A differenza di molte altre missioni secondarie, la quest di Rya può condurre a ben tre finali differenti a seconda delle vostre scelte in determinati passaggi fondamentali. Ecco tutti i passaggi:

La prima volta che potrete incontrare Rya è a Liurnia, precisamente nei pressi del simbolo del cannocchiale visibile sulla mappa. Parlate con lei e accettate di aiutarla a recuperare la sua collana Dirigetevi ora a nord-ovest della zona precedente fino a trovare la Capanna dei Gamberi. Qui troverete uno strano NPC dal quale potrete acquistare la collana di Rya per 1000 rune oppure ucciderlo per averla gratis (noi vi consigliamo la prima opzione per poter poi proseguire anche nella sua quest) Riportate la collana a Rya: lei vi darà l'invito per Villa Vulcano e se ne andrà Per trovare di nuovo Rya dovrete ora recarvi in cima al Grande Montacarichi di Dectus. Parlandole si offrirà di portarvi a Villa Vulcano: accettate e verrete teletrasportati in questa nuova zona In alternativa potrete recarvi a Villa Vulcano in autonomia: per sapere come fare seguite la nostra guida ai segreti di Villa Vulcano in Elden Ring. Potete in ogni caso seguire i passaggi relativi alla quest di Rya qui illustrati fino a quando non arriverete a parlare con Zorayas. Dopo aver esaurito i dialoghi con lei e Lady Tanith lasciate passare un po' di tempo, poi tornate da Zorayas e selezionate l'opzione per parlare del lato oscuro di Villa Vulcano. Successivamente parlate ancora con Lady Tanith e poi di nuovo con Zorayas. A questo punto dovrete recarvi nei bassifondi dell'area chiamata Città Carceraria. Raggiunta la piazza circolare proseguite verso la piccola chiesa: per entrare saltate sul tetto a sinistra ed entrate dal balcone sul lato. Scendete fino al piano più basso della chiesa e poi uscite: proseguite saltando sui blocchi di lava solidificata e seguite il percorso fino a raggiungere una scalinata che porta a delle gabbie-ascensore. Entrate nella gabbia sulla destra e arriverete al Tempio di Eiglay: qui vi aspetta una boss fight con un Nobile Sacriderma. Una volta sconfitto potrete raccogliere un oggetto chiamato Amnio del Serpente, necessario per la quest. Portatelo a Rya, riposate, poi parlate con Lady Tanith per ottenere un altro oggetto, chiamato Tonico dell'Oblio. A questo punto scoprirete che Rya ha cambiato posizione, spostandosi nei pressi del Tempio di Eiglay. Accedete all'edificio vicino tramite la porta nell'angolo del tempio, prendete l'ascensore e saltate giù a metà strada, poi seguite il percorso di lava solidificata per entrare nella finestra più avanti. In questa nuova zona troverete Rya, la quale vi chiederà di ucciderla: a questo punto avete a disposizione la possibilità di scegliere quale dei tre finali ottenere.

Finale Peggiore

Il finale peggiore della missione è quello che prevede di uccidere Rya: accettando la sua richiesta porrete fine alla sua vita e otterrete l'Amuleto Dolore di Daedicar. A questo punto potrete dirlo a Lady Tanith e la quest sarà conclusa.

Finale Dimenticato

In alternativa potete scegliere di consegnare alla ragazza il Tonico dell'Oblio e tornare subito da Lady Tanith a fare rapporto. Proseguite con le attività di Villa Vulcano e uccidete il Pretore Rykard: Rya sarà tornata nella sua stanza della villa e avrà dimenticato tutto. Riposate al luogo di grazia e tornate da lei: la ragazza sarà scomparsa ma troverete ad aspettarvi l'Amuleto Dolore di Daedicar.

Finale Migliore

Per ottenere questo finale dovrete semplicemente evitare sia di uccidere Rya che di darle il tonico. Uccidete il Pretore Rykard, poi ritornare da Rya nel luogo citato al punto 10 della quest: lei vi chiederà di nuovo di ucciderla, ma dopo che rifiuterete vi ringrazierà e se ne andrà. Tornando sul posto dopo aver riposato troverete l'Amuleto Dolore di Daedicar.

All'interno di Villa Vulcano potrete trovare anche un altro personaggio peculiare dei titoli From Software, ovvero Patches: se volete scoprire come completare anche la sua missione seguite la nostra guida alla quest di Patches in Elden Ring.