Elden Ring: guida completa alla quest di Patches

In Elden Ring è possibile incontrare Patches, uno dei personaggi secondari più iconici dei Soulslike di From Software, presente in Demon's Souls e in tutti e tre i capitoli di Dark Souls.

Prima di procedere vi segnaliamo che questa guida contiene numerosi spoiler sui contenuti di Elden Ring: se non volete rovinarvi la sorpresa, dunque, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Patches è un NPC molto particolare, che tende ad ingannare e colpire alle spalle il giocatore quando meno se lo aspetta per ottenere dei vantaggi personali. In Elden Ring, tuttavia, questo personaggio possiede anche una quest dedicata che, se portata a termine, vi permetterà di ottenere parecchi oggetti utili per la vostra partita e per l'interazione con altri NPC. Ecco di seguito tutti i passaggi necessari per completare la sua missione.

Guida alla quest di Patches

Potrete incontrare Patches per la prima volta a Sepolcride, in una caverna situata lungo il corso del canyon che corre verso nord a partire dal grande lago della regione, chiamata Caverna Acquafosca Una volta entrati nella caverna, eliminate i nemici e raggiungerete un'ampia grotta in cui si trova un baule con degli oggetti Appena cercherete di aprire il baule comparirà Patches, il quale vi darà battaglia. Riducete i suoi punti vita della metà e poi fermatevi: in questo modo lui vi ringrazierà per averlo risparmiato, e inizierà la sua quest A questo punto ritroverete Patches all’interno di Villa Vulcano, dove vi consegnerà una lettere con una richiesta particolare (per saperne di più consultate la nostra guida ai segreti di Villa Vulcano in Elden Ring) Dopo aver ucciso il Pretore Rykard e soddisfatto le richieste di Patches, quest’ultimo si sposterà a Castellombroso: raggiungetelo, parlate con lui e otterrete le Nacchere della Danzatrice, un oggetto necessario per completare la quest di Tanith Dopo questo incontro, se avete installato la patch 1.04 di Elden Ring Patches ritornerà alla Caverna di Acquafosca: quando vi recherete sul posto vi combatterà come la prima volta, salvo riconoscervi dopo pochi secondi e rendersi disponibile per vendervi alcuni oggetti utili

Allo stato attuale delle cose la quest di Patches finisce qui, ma non è da escludere che From Software decida di espanderla attraverso futuri aggiornamenti o DLC.