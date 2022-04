Elden Ring guida: cosa si perde e cosa si tiene all'inizio del New Game Plus

Se state per iniziare la seconda run in Elden Ring e non conoscete bene il funzionamento del New Game Plus nel titolo FromSoftware, vi spieghiamo quali sono gli oggetti dell'inventario che vengono rimossi all'avvio della nuova partita.

Il New Game Plus di Elden Ring impedisce infatti al giocatore di portarsi tutti gli oggetti presenti nel suo inventario e alcuni di essi vengono rimossi all'inizio della nuova run senza che possa decidere in alcun modo.

Questo è l'elenco di tutti gli oggetti e gli altri elementi di Elden Ring che vengono trasferiti nel New Game Plus e che possono quindi essere usati senza limitazioni sin dall'inizio della nuova run:

Armature

Armi

Talismani

Incantesimi e Miracoli

Ampolle con relativi potenziamenti

Balsamo Portentoso con tanto di modifiche

Frammenti della mappa

Kit per il crafting

Qualsiasi oggetto consumabile

Gesti

Di seguito trovate invece l'elenco degli elementi che vengono eliminati dall'inventario del protagonista all'inizio del New Game Plus:

Tutti gli oggetti relativi alle quest (incluse le due parti del Medaglione di Dectus e le Chiavi di Scintipietra per accedere all'Accademia di Raya Lucaria)

Gli oggetti che sbloccano nuovi elementi in vendita presso i mercanti

I libri che permettono di sbloccare nuovi incantesimi e miracoli presso i mercanti

I cambiamenti estetici dovuti al Marchio della Fiamma Frenetica e alla Comunione Dragonica

La posizione di tutti i Luoghi di Grazia sulla mappa

Insomma, passando al New Game Plus (o alle run successive) si mantiene la maggior parte degli elementi presenti nell'inventario, ma tutti gli oggetti chiave e la posizione dei Luoghi di Grazia vengono rimossi e occorre quindi raccoglierli/scoprirli nuovamente nel corso della nuova partita.

Sempre a proposito di questa funzionalità del gioco che si attiva alla fine della prima partita, vi invitiamo a dare un'occhiata anche all'elenco di tutte le cose da fare prima di iniziare il New Game Plus di Elden Ring, così da non farvi trovare impreparati.