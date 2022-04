Elden Ring guida ai Mausolei Erranti: cosa sono e dove trovarli

Se avete iniziato ad esplorare ogni singolo angolo dell'Interregno in Elden Ring, vi sarete sicuramente imbattuti in uno degli affascinanti Mausolei Erranti. Se non sapete a cosa servono oppure volete semplicemente trovarli tutti, allora siete nel posto giusto.

Cosa sono i Mausolei Erranti

In giro per la mappa di Elden Ring si aggirano delle enormi creature simili a tartarughe sulla cui schiena è posizionato un piccolo santuario. Queste mostruosità prendono il nome di Mausolei Erranti e ce ne sono sette in totale: ognuo di essi richiede la risoluzione di un piccolo puzzle prima di consentire l'accesso all'edificio che trasportano e, solitamente, tale rompicapo consiste nella distruzione di cristalli bianchi posizionati ai piedi o su altre parti del loro corpo. Una volta aperta la porta del santuario sulla loro schiena, i giocatori possono duplicare una Rimembranza dei boss, così da poter ottenere un oggetto in più. Va precisato che ogni Mausoleo Errante può essere utilizzato una sola volta e non vi è la possibilità di utilizzare una Rimembranza due volte per ottenere lo stesso oggetto. Sappiate inoltre che alcuni Mausolei Erranti hanno piccole limitazioni e non permettono di duplicare ogni singola RImembranza.

Dove trovare i Mausolei Erranti

Ecco di seguito l'elenco completo dei Mausolei Erranti di Elden Ring con qualche consiglio utile per sbloccarne l'accesso:

Penisola del Pianto: il primo Mausoleo Errante si trova sull'isola a sud di Sepolcride ed è il più semplice da raggiungere per chi ha appena iniziato il gioco. Potete trovarlo ad ovest, nell'enorme valle tra l'Albero Madre Minore e la Quarta Chiesa di Marika. Distruggete con un'arma i cristalli ai suoi piedi e si fermerà, permettendovi di raggiungere l'edificio sulla sua schiena Liurnia dei Laghi: il secondo Mausoleo Errante è a nord-est di Raya Lucaria e richiede una certa precisione per raggiungere la sua vetta. Dovrete infatti sfruttare un geyser che si trova nei paraggi per eseguire un doppio salto con il cavallo e raggiungere la cima del Mausoleo, attendendo che la creatura sia abbastanza vicina da poter essere raggiunta con il balzo. Una volta in cima, vi basterà distruggere i cristalli bianchi per sbloccare la porta Liurnia dei Laghi: il terzo Mausoleo Errante si trova a sud-ovest rispetto all'Albero Madre Minore dell'area ed è possibile salire su di esso semplicemente distruggendo i cristalli ai suoi piedi Liurnia dei Laghi: l'ultimo Mausoleo Erranto di questa porzione della mappa è a nord-ovest dell'Albero Madre Minore, non molto distante dal precedentee accessibile semplicemente distruggendo i cristalli ai suoi piedi Vette dei Giganti: trovate questo Mausoleo Errante poco più a sud del Luogo di Grazia chiamato "Relitto Apostata", ma fate attenzione a tutti i proiettili che vi verrano sparati fino a quando l'enorme creatura non verrà atterrata Vette dei Giganti: teletrasportatevi al Luogo di Grazia chiamato "Porta Principale di Castel Sol", poi iniziate a muovervi verso ovest e troverete quasi subito il Mausoleo Errante da mandare al tappeto Radici Mortali: questo Mausoleo Errante si trova nell'estremità a nord dell'area secondaria dell'Interregno e può essere raggiunto saltando dalle radici. A differenza degli altri Mausolei Erranti, la porta di questo colosso si aprirà dopo aver distrutto i cristalli in cima

Prima di lasciarvi ad una mappa con sopra segnata la posizione esatta di ciascuno dei sette Mausolei Erranti del titolo FromSoftware, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una pratica guida con tutti i consigli su come ottenere il Talismano dello Scarabeo d'Oro in Elden Ring e iniziare a farmare Rune in modo molto più efficiente grazie al suo effetto.

