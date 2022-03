Elden Ring: guida alle meccaniche di gioco nascoste

Sebbene all'inizio dell'avventura di Elden Ring sia presente un breve tutorial, il titolo FromSoftware include numerose meccaniche nascoste che non vengono spiegate al giocatore. Cerchiamo quindi di andare alla scoperta di tutti questi segreti.

Non sottovalutate gli scudi senza weapon art

Nel corso della vostra esplorazione dell’Interregno vi sarete sicuramente imbattuti in qualche scudo che non possiede alcuna abilità speciale che può essere attivata tramite la pressione del grilletto sinistro. Se avete uno di questi oggetti nell’inventario, sappiate che il loro valore è notevole e fareste bene a non trascurarli. Il motivo che rende speciali questi scudi è molto semplice: qualsiasi oggetto del genere sprovvisto di una weapon art consente di attivare con la pressione dell’apposito tasto l’abilità dell’arma impugnata nella mano destra. In questo modo è possibile combattere utilizzando le mosse avanzate senza dover perdere tempo ed impugnare l’arma a due mani.

Usate i geyser anche in fase di discesa

Come sicuramente saprete, durante le fasi di esplorazione del mondo di Elden Ring in sella al cavallo Torrente è possibile sfruttare i geyser per eseguire degli altissimi balzi e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Sappiate però che questi getti d’aria non sono utili solo per salire, poiché la nostra cavalcatura può anche saltare giù in corrispondenza del getto per ammorbidire l’atterraggio e cadere dai punti più elevati della mappa.

Anche in Elden Ring potete usare il calcio

Difficilmente ve ne sarete accorti, ma come in Dark Souls anche Elden Ring include la possibilità di sferrare un potente calcio. L’azione in questione va eseguita però in maniera diversa rispetto agli altri giochi FromSoftware, dal momento che è più macchinosa. Il calcio rappresenta infatti la ‘weapon art’ quando si combatte a mani nude e occorre quindi avere le mani libere per poter colpire in questo modo il nemico. Sappiate che usare il calcio in Elden Ring non è assolutamente inutile, poiché questo colpo non consuma punti abilità (l’indicatore blu sotto la vita) e può stordire il nemico, anche se si sta difendendo con l’ausilio di uno scudo. Il modo migliore per velocizzare l’uso del calcio è quello di avere sempre uno slot libero tra quelli della mano destra, così da poter subito passare da un tipo di attacco all’altro.

Evitate di morire cadendo

In Elden Ring è stato sensibilmente ridotto il danno da caduta, ma ciò non significa che non si possa morire in seguito ad un salto sbagliato. Se siete di fronte ad un dirupo o ad un qualsiasi luogo sopraelevato e siete in dubbio circa la mortalità della caduta, sappiate che esiste un oggetto che può salvarvi la vita. Parliamo della Pietra Arcobaleno, uno strumento fondamentale per chi sta esplorando l’Interregno: il lancio di questo consumabile permette infatti di comprendere se una caduta possa essere o meno mortale. Dopo aver lanciato la pietra, questa si distruggerà se l’altezza è troppo elevata e atterrerà intatta se invece si tratta di una caduta alla quale è possibile sopravvivere. Dal momento che le cadute possono anche danneggiare il Senzaluce senza ucciderlo, potrebbe tornarvi molto utile anche il Cotone Soffice. Questo consumabile ha il compito di addolcire l’atterraggio, riducendo i danni da caduta senza però rendere possibili i salti mortali. Sappiate che sia le Pietre Arcobaleno che il Cotone Soffice possono essere costruiti molto facilmente ed è quindi bene averne sempre qualcuno nello zaino.

Scegliete i Guerrieri Scheletrici come alleati

Tra le numerose Ceneri di Evocazioni disponibili in Elden Ring, ce n’è una che non andrebbe sottovalutata per la sua incredibile efficacia sul campo. Parliamo dei Guerrieri Scheletrici, una coppia di soldati che, se usata nelle giuste situazioni, potrebbe salvarvi anche nelle situazioni più complesse. Come tutti gli scheletri di Elden Ring, quando la loro vita si esaurisce non vengono eliminati del tutto e, a meno che non subiscano danni di un certo tipo, torneranno a combattere nel giro di qualche secondo, continuando ad aiutarvi e a darvi supporto sia infliggendo danno che attirando l’attenzione del nemico. Chi non ha ancora trovato queste Ceneri, può ottenerle sconfiggendo uno dei boss opzionali di Sepolcride est, per la precisione poco più a nord rispetto alla Terza Chiesa di Marika. Vi suggeriamo inoltre di dare un’occhiata alla nostra guida su come eliminare gli scheletri in Elden Ring.

Datevi al farming nel momento giusto

Sulle nostre pagine vi abbiamo già proposto una guida al farming di Rune in Elden Ring. Sappiate però che esistono alcune fasi del gioco in cui è preferibile andare a caccia di nemici per accumulare la risorsa utile al potenziamento del protagonista e all’acquisto di oggetti presso i mercanti. Durante alcune notti, infatti, noterete che dal cielo cadranno foglie dorate e questo è un indicatore del bonus sia alle Rune ricevute che alla probabilità di ottenere oggetti eliminando i nemici. Andate inoltre alla ricerca degli avversari caratterizzati dagli occhi dorati, poiché questo sta ad indicare che la loro uccisione garantisce un maggior quantitativo di Rune.

Potete ignorare alcuni requisiti delle armi

Alcune armi di Elden Ring richiedono un certo quantitativo di punti in statistiche specifiche. Fortunatamente, tale requisito è legato esclusivamente alla possibilità di utilizzarle con una mano. Se trovate quindi uno spadone che richiede 15 punti forza e ne avete solo 10, sappiate che potete ugualmente utilizzare quell’arma, ma solo se impugnata a due mani. Il gioco aumenta infatti del 50% il parametro Forza quando si utilizza un’arma a due mani ed è quindi un vantaggio per qualsiasi giocatore, anche per quelli che soddisfano abbondantemente i requisiti dello strumento di morte.

Scoprite in anticipo il valore delle Rune Auree

Proprio come in Dark Souls, Elden Ring permette ai giocatori di ottenere una manciata di Rune semplicemente utilizzando una serie di oggetti che prendono il nome di Rune Auree. A differenza degli altri titoli FromSoftware, però, in questo caso non è possibile conoscere in anticipo il quantitativo di Rune che si riceve all’uso del consumabile. Se avete bisogno solo di qualche Runa e non volete aggiungerne troppe all’inventario per non rischiare di perderle, sappiate che esiste un pratico trucco che permette di conoscere esattamente il numero di Rune che ciascuna Runa Aurea fa guadagnare al Senzaluce. Basta infatti parlare con un mercante e accedere al menu attraverso il quale vendere gli oggetti: il valore di vendita delle Rune Auree coincide con le Rune che si possono ottenere al loro utilizzo.

Non fatevi trarre in inganno dai puzzle dei dipinti

Alcuni dipinti sparsi in giro per l’Interregno permettono di sbloccare una sorta di enigma: dopo aver interagito con il quadro, si sblocca una voce aggiuntiva nell’inventario che permette di vedere e rivedere l’immagine del dipinto. Erroneamente, si potrebbe pensare che l’obiettivo sia quello di individuare il luogo protagonista del quadro, ma la soluzione del puzzle è un’altra. Per completare la quest secondaria occorre infatti scovare il punto esatto nel quale è stata eseguita l’opera d’arte, in corrispondenza del quale vi è sempre un fantasma. Non ignorate queste missioni, poiché il loro completamento vi garantirà oggetti preziosi senza che dobbiate compiere particolari sforzi.

Esiste un trucco per trovare tutti i Frammenti di Mappa

Sulle nostre pagine potete trovare la guida alla posizione dei Frammenti di Mappa di Elden Ring, ma sappiate che esiste anche un pratico trucco che permette di individuare senza troppi problemi la posizione esatta di questi oggetti utili per la scoperta del mondo di gioco. Una volta entrati in un’area ancora da scoprire, noterete che sulla mappa apparirà nella porzione ancora vuota una piccola icona a forma di colonna: questa sta ad indicare la posizione del monumento presso il quale potrete raccogliere il frammento.

È possibile divincolarsi da alcune prese

In Elden Ring esistono nemici in grado di afferrare il giocatore e di infliggergli grossi quantitativi di danno. Se alcune di queste creature non permettono in alcun modo la fuga dalla loro morsa, ve ne sono altre che invece consentono al Senzaluce di fuggire e limitare i danni: in questi casi potete continuare a premere i tasti frontali del controller o i grilletti per ridurre la durata della presa e provare così a sopravvivere.