Elden Ring guida: le migliori armi del gioco FromSoftware

Vista la mole di contenuti offerti da Elden Ring - fuori scala rispetto a tutti i precedenti Souls di FromSoftware - esplorare l’Interregno in cerca dell’arma perfetta potrebbe risultare più difficile del previsto. Per aiutarvi in questa impresa, ecco una selezione di alcune fra le migliori armi presenti nel gioco.

Lama Blasfema

Danno fisico : 121

: 121 Danno di fuoco : 78

: 78 Attributi richiesti : Forza 22, Destrezza 15, Fede 21

: Forza 22, Destrezza 15, Fede 21 Scaling : Forza D, Destrezza D, Fede D

: Forza D, Destrezza D, Fede D Peso: 13.5

Si tratta di uno Spadone unico nel suo genere, capace di ripristinare una quantità di PV dopo ogni nemico sconfitto. Quest’arma può essere ottenuta consegnando la Rimembranza del Blasfemo alla Leggidita Enia, presso la Rocca della Tavola Rotonda.

Zanna del limiere

Danno fisico : 141

: 141 Attributi richiesti : Forza 18, Destrezza 17

: Forza 18, Destrezza 17 Scaling : Forza D, Destrezza C

: Forza D, Destrezza C Peso: 11.5

Nonostante possa essere brandito durante le prime fasi di gioco, questo Spadone curvo rientra a pieno titolo tra le armi più forti della sua categoria. Per ottenerlo dovrete sconfiggere il cosiddetto limiere alacre, che si trova imprigionato nell’area meridionale di Sepolcride Ovest.

Scettro regale di Caria

Stregoneria : 140

: 140 Danno fisico : 24

: 24 Attributi richiesti : Forza 8, Destrezza 10, Intelligenza 60

: Forza 8, Destrezza 10, Intelligenza 60 Scaling : Forza E, Destrezza E, Intelligenza B

: Forza E, Destrezza E, Intelligenza B Peso: 3

Per chiunque voglia intraprendere la via della stregoneria, questo bastone di scintipietra è una tappa obbligatoria, se non la destinazione finale. Può essere ottenuto consegnando la Rimembranza della Regina del plenilunio alla Leggidita Enia, presso la Rocca della Tavola Rotonda.

Spada incisa

Danno sacro : 85

: 85 Attributi richiesti : Fede 20

: Fede 20 Scaling : Fede B

: Fede B Peso: 2.5

Similarmente al Pata inciso – rispetto al quale scala meglio ed è più semplice da brandire – questa Spada dritta è la compagna ideale per chi vuole una build basata su Fede. Può essere ottenuta a Leyndell, la Capitale Reale, dentro un edificio in rovina accessibile dal tetto.

Spada di cristallo

Danno fisico : 106

: 106 Danno magico : 68

: 68 Attributi richiesti : Forza 13, Destrezza 10, Intelligenza 15

: Forza 13, Destrezza 10, Intelligenza 15 Scaling : Forza D, Destrezza E, Intelligenza D

: Forza D, Destrezza E, Intelligenza D Peso: 4.5

Come suggerisce il nome, si tratta di una Spada dritta modellata dai cristalliani, che affianca una discreta potenza magica all’elevato danno fisico. Può essere trovata esplorando il Villaggio degli Albinauri, situato a sud dell’Accademia di Raya Lucaria.

Ruota di Ghiza

Danno fisico : 156

: 156 Attributi richiesti : Forza 28, Destrezza 18

: Forza 28, Destrezza 18 Scaling : Forza D, Destrezza D

: Forza D, Destrezza D Peso: 19

Malgrado l’elevato peso e la Forza necessaria a poterla equipaggiare, questa enorme sega circolare risulta essere un’ottima arma, capace di infliggere Sanguinamento tramite colpi devastanti. Per ottenerla, dovrete sconfiggere Ghiza, l’inquisitore che vi invaderà durante l’esplorazione del Vulcano Manor.

Alabarda dorata

Danno fisico : 134

: 134 Danno sacro : 87

: 87 Attributi richiesti : Forza 30, Destrezza 14, Fede 12

: Forza 30, Destrezza 14, Fede 12 Scaling : Forza D, Destrezza E, Fede D

: Forza D, Destrezza E, Fede D Peso: 13.5

Fra tutte le Alabarde di Elden Ring, quella ottenibile dal boss cavaliere che si trova a inizio gioco può tranquillamente considerarsi una delle migliori. Pertanto, se avete intenzione di costruire una build basata sugli attributi Forza e Fede, non fatevela scappare.

Spadone della lama innestata

Danno fisico : 157

: 157 Attributi richiesti : Forza 40, Destrezza 14

: Forza 40, Destrezza 14 Scaling : Forza C, Destrezza E

: Forza C, Destrezza E Peso: 21

Oltre all’aspetto minaccioso, inconfondibile e ispirato alle opere di George R.R. Martin, questa Spada colossale vanta parametri fuori scala, supportati da un’abilità unica chiamata Voto di vendetta. Per ottenerla, dovrete sconfiggere il boss leonino che si trova al Castello di Morne.

Moonlight

Danno fisico : 82

: 82 Danno magico : 98

: 98 Attributi richiesti : Forza 16, Destrezza 11, Intelligenza 38

: Forza 16, Destrezza 11, Intelligenza 38 Scaling : Forza D, Destrezza D, Intelligenza C

: Forza D, Destrezza D, Intelligenza C Peso: 10

Simbolo indiscusso dell’autocitazionismo miyazakiano, questo Spadone risalente a King's Field torna anche in Elden Ring. Si tratta come sempre di un’arma magica, unica nel suo genere, capace di applicare Assideramento e sferrare fendenti dalla distanza. Ottenerla è piuttosto complesso, dato che dovrete portare a termine la quest della strega Renna.

Moonveil

Danno fisico : 73

: 73 Danno magico : 87

: 87 Attributi richiesti : Forza 12, Destrezza 18, Intelligenza 23

: Forza 12, Destrezza 18, Intelligenza 23 Scaling : Forza E, Destrezza D, Intelligenza C

: Forza E, Destrezza D, Intelligenza C Peso: 6.5

Oltre a poter infliggere Sanguinamento come l’ottima Uchigatana, questa lama riesce a ignorare le armature più pesanti, che non offrono un’adeguata riduzione dei danni magici. La Moonveil è pertanto una delle migliori Katane del gioco, e può essere ottenuta completando il dungeon chiamato Galleria di Gael.

Flagello dei cavalieri notturni

Danno fisico : 112

: 112 Attributi richiesti : Forza 10, Destrezza 20

: Forza 10, Destrezza 20 Scaling : Forza E, Destrezza C

: Forza E, Destrezza C Peso: 6

Vista l’efficacia del Sanguinamento, non c’è da stupirsi se in questa lista trovano posto così tante armi in grado di applicarlo. Una di queste è il Flagello a tre teste che può essere ottenuto a Sepolcride Sud, nella Penisola del Pianto, sconfiggendo il cavaliere notturno che perlustra la via per il Castello di Morne.

Spadoni del Flagello Celeste

Danno fisico : 129

: 129 Danno magico : 83

: 83 Attributi richiesti : Forza 38, Destrezza 12, Intelligenza 15

: Forza 38, Destrezza 12, Intelligenza 15 Scaling : Forza D, Destrezza D, Intelligenza E

: Forza D, Destrezza D, Intelligenza E Peso: 20

Utilizzati in coppia, questi due Spadoni di acciaio nero non lasciano scampo ai nemici, specie perché intrisi di magia gravitazionale. Per ottenerli, una volta sconfitto il Generale Radahn, i giocatori dovranno consegnare la Rimembranza del Flagello Celeste alla Leggidita Enia, presso la Rocca della Tavola Rotonda.

Spada della notte ardente

Danno fisico : 87

: 87 Danno magico : 56

: 56 Danno di fuoco : 56

: 56 Attributi richiesti : Forza 12, Destrezza 12, Intelligenza 24, Fede 24

: Forza 12, Destrezza 12, Intelligenza 24, Fede 24 Scaling : Forza E, Destrezza E, Intelligenza D, Fede D

: Forza E, Destrezza E, Intelligenza D, Fede D Peso: 4

Questa magnifica Spada dritta è una delle armi più forti ed eclettiche del gioco, dato che infligge ben tre tipi di danni differenti scalando su un totale di quattro attributi. Viste le preghiere della community di Elden Ring, vi consigliamo di farla vostra prima che venga ribilanciata. Potete trovarla in una stanza chiusa del Maniero di Caria, accessibile tramite le passerelle che partono dalla Cappella a ovest.

Lanciarborea

Danno fisico : 122

: 122 Danno sacro : 79

: 79 Attributi richiesti : Forza 15, Destrezza 22, Fede 18

: Forza 15, Destrezza 22, Fede 18 Scaling : Forza D, Destrezza D, Fede D

: Forza D, Destrezza D, Fede D Peso: 9.5

Tra le migliori Lance pesanti ottenibili in Elden Ring troviamo quest’arma dorata, brandita dalle guardie del palazzo reale di Leyndell. Per averla, occorre depredare il carro che si trova oltre Grantempesta, sulla sponda settentrionale del ponte collassato.

Falce alata

Danno fisico : 87

: 87 Danno sacro : 104

: 104 Attributi richiesti : Forza 16, Destrezza 16, Fede 24

: Forza 16, Destrezza 16, Fede 24 Scaling : Forza E, Destrezza D, Fede D

: Forza E, Destrezza D, Fede D Peso: 7.5

A rendere quest’arma un ottimo cavallo su cui puntare, oltre alle statistiche estremamente elevate, è la capacità di infliggere Sanguinamento propria di ogni falce presente nel gioco. Si trova chiusa in uno scrigno, nella Penisola del Pianto, all’interno del dungeon chiamato Rovine di Guardiasepolcro.

In conclusione, nel caso voleste approfondire i vari aspetti del titolo, ecco la nostra recensione definitiva di Elden Ring. Inoltre, restando in tema di build ideali, sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire come resettare il proprio personaggio in Elden Ring.