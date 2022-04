Elden Ring: guida alle migliori armi che scalano in Fede

Fra le ambizioni di FromSoftware legate ad Elden Ring, vi è anche quella di accentuare gli aspetti ruolistici del gioco. Tale fatto salta all’occhio una volta immersi nell’Interregno, considerando la totale libertà in termini di build personalizzate. A tal proposito, nel caso abbiate puntato sulla Fede, ecco una selezione di armi imperdibili.

Albero di Siluria

Peso : 10.0

: 10.0 Attacco fisico : 220

: 220 Attacco sacro : 220

: 220 Attributi richiesti : Forza 27, Destrezza 13, Fede 20

: Forza 27, Destrezza 13, Fede 20 Scaling sugli attributi: Forza B, Destrezza D, Fede C

Questa lancia, forgiata nel crogiolo dell’Albero Madre, può essere ottenuta dopo una boss fight nell’area Abisso tra le Radici. La sua abilità speciale, Dolore di Siluria, permette di eseguire un affondo a spirale che scaglia tornadi ai propri nemici.

Arco dell’Albero Madre

Peso : 4.0

: 4.0 Attacco fisico : 98

: 98 Attacco sacro : 122

: 122 Attributi richiesti : Forza 8, Destrezza 12, Fede 14

: Forza 8, Destrezza 12, Fede 14 Scaling sugli attributi: Forza E, Destrezza D, Fede D

Quest’arma, che rivela a pieno la sua potenza quando scaglia frecce sacre, si trova entro le mura della capitale reale Leyndell, in uno scrigno al secondo piano del Santuario dell’Albero Madre.

Bastone dell’avatar

Peso : 20.0

: 20.0 Attacco fisico : 276

: 276 Attacco sacro : 178

: 178 Attributi richiesti : Forza 34, Destrezza 8, Fede 24

: Forza 34, Destrezza 8, Fede 24 Scaling sugli attributi: Forza A, Destrezza D, Fede B

Particolarmente adatto ai Senzaluce dalla forza sovrumana. Questo bastone cerimoniale può essere ottenuto presso la Sommità della grande cascata, il primo luogo di grazia dell’Abisso tra le Radici. La sua abilità speciale, Schianto dell’Albero Madre, permette di schiantarsi al suolo con violenza, producendo onde d’urto sacre e potenti.

Coltello nero

Peso : 2.0

: 2.0 Attacco fisico : 161

: 161 Attacco sacro : 159

: 159 Attributi richiesti : Forza 8, Destrezza 12, Fede 18

: Forza 8, Destrezza 12, Fede 18 Scaling sugli attributi: Forza E, Destrezza B, Fede C

Questo pugnale, sopravvissuto alle conseguenze nefaste della Notte dei Neri Coltelli, è perfetto per i giocatori che investono livelli in Fede e Destrezza. Per averlo occorre visitare la Tomba dell’eroe beato, che svetta sulla collina al centro dell’Altopiano di Altus. La sua abilità speciale, Lama della morte, scaglia proiettili potenziati dalla Fede e diminuisce i PV massimi dei nemici colpiti.

Lama blasfema

Peso : 13.5

: 13.5 Attacco fisico : 296

: 296 Attacco fuoco : 191

: 191 Attributi richiesti : Forza 22, Destrezza 15, Fede 21

: Forza 22, Destrezza 15, Fede 21 Scaling sugli attributi: Forza C, Destrezza C, Fede B

Questo spadone, capace di ripristinare PV a ogni nemico sconfitto, può essere ottenuto dopo aver sconfitto Rykard e consegnando la Rimembranza del Blasfemo alla Leggidita Enia. La sua abilità speciale, Fiamme del Ghermitore, permette di assorbire ulteriori PV da ogni nemico trafitto.

Pata cifrato

Peso : 0.0

: 0.0 Attacco sacro : 208

: 208 Attributi richiesti : Fede 30

: Fede 30 Scaling sugli attributi: Fede A

Perfetta per chi vuole essere veloce e infliggere danni sacri. Quest’arma è nascosta al piano inferiore dell’HUB centrale di gioco, raggiungibile saltando oltre il parapetto della Tavola Rotonda. La sua abilità speciale, Lama ineluttabile, trapassa gli scudi con un repentino affondo.

Sigillo dell’Albero Madre

Peso : 0.0

: 0.0 Potenza Incantesimo : 309

: 309 Attributi richiesti : Fede 40

: Fede 40 Scaling sugli attributi: Fede S

Particolarmente adatto ai Senzaluce dalla Fede incrollabile, il cui valore abbia almeno superato l’ottanta. Questo sacro sigillo si ottiene depredando un cadavere, nascosto al di sotto della Città carceraria di Villa Vulcano.

Spada cifrata

Peso : 2.5

: 2.5 Attacco sacro : 208

: 208 Attributi richiesti : Fede 20

: Fede 20 Scaling sugli attributi: Fede A

Proprio come il Pata cifrato, questa spada degna dei Senzaluce più valorosi infligge danni sacri ignorando le difese fisiche. Per ottenerla, dovrete trovare il modo di intrufolarvi nella Magione fortificata, uno degli edifici interni alla capitale reale Leyndell.

Spada della notte ardente

Peso : 4.0

: 4.0 Attacco fisico : 213

: 213 Attacco magia : 137

: 137 Attacco fuoco : 137

: 137 Attributi richiesti : Forza 12, Destrezza 12, Intelligenza 24, Fede 24

: Forza 12, Destrezza 12, Intelligenza 24, Fede 24 Scaling sugli attributi: Forza D, Destrezza D, Intelligenza B, Fede B

Per quanto richieda anche una buona dose di Intelligenza, questa spada risulta essere una delle armi più performanti di tutto Elden Ring. Potete trovarla all’interno di un edificio sigillato, situato nel giardino del Maniero cariano. La sua abilità speciale, Postura notte e fiamma, permette di sfoderare una stregoneria o un’enorme esplosione di fuoco.

Spada nera del Gargoyle

Peso : 11.5

: 11.5 Attacco fisico : 249

: 249 Attacco sacro : 298

: 298 Attributi richiesti : Forza 18, Destrezza 10, Fede 22

: Forza 18, Destrezza 10, Fede 22 Scaling sugli attributi: Forza C, Destrezza D, Fede D

Per quanto possa sembrare una versione meno efficace della Lama blasfema, questo spadone risulta essere invece un’ottima alternativa, specie per i Senzaluce che hanno investito livelli in Forza. Per ottenerla, dovrete necessariamente sconfiggere il boss a guardia del Santuario ferino, il luogo ove risiede la Belva ecclesiastica.

Volete scoprire come ottenere tutti i finali di Elden Ring? Sulle pagine di Everyeye trovate anche uno speciale dedicato alla lore di Elden Ring, che ripercorre le principali vicende che hanno interessato l’Interregno.