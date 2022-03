Elden Ring guida: i migliori scudi per il Senzaluce

Come da tradizione nei giochi sviluppati da From Software, anche in Elden Ring è possibile trovare e utilizzare una grande quantità di oggetti, armi e pezzi di equipaggiamento. In questa guida ci concentreremo sui migliori scudi di Elden Ring.

Sebbene sia sempre possibile combattere efficacemente utilizzando solamente armi e incantesimi, l'utilizzo di uno scudo vi consente di aumentare le vostre capacità difensive, fornendovi una protezione aggiuntiva dai colpi nemici e la possibilità di eseguire parate e parry con i quali sbilanciare l'avversario, per poi contrattaccare e mettere a segno un colpo critico.

Naturalmente, non tutti gli scudi si rivelano davvero utili o efficaci, e trovare quello più adatto a voi dipenderà dal vostro stile di gioco e dalla classe con la quale state affrontando la partita. Esistono tuttavia alcuni scudi che risultano migliori di tutti gli altri: ecco quali sono e come riconoscere quello più adatto alle vostre esigenze.

Come scegliere lo scudo perfetto

In Elden Ring esistono tre tipologie di scudi differenti:

Scudi piccoli - ottimi per eseguire parry , ma offrono una scarsa protezione quando usati per bloccare un attacco

- ottimi per eseguire , ma offrono una scarsa protezione quando usati per bloccare un attacco Scudi medi - offrono una buona protezione ma richiedono alti valori di stabilità per funzionare al meglio

- offrono una buona protezione ma richiedono alti valori di stabilità per funzionare al meglio Scudi grandi - offrono una grande protezione dai colpi anche con bassi valori di stabilità

Fatta questa premessa, ciascuno di essi possiede diverse caratteristiche ed effetti che vanno presi in considerazione prima di decidere quale utilizzare:

Statistiche del personaggio richieste - esattamente come le armi, gli scudi possiedono dei valori minimi per alcuni attributi del personaggio che devono essere raggiunti affinché siate in grado di utilizzarli. Inoltre, le caratteristiche scalano in base al valore di questi attributi.

- esattamente come le armi, gli scudi possiedono dei valori minimi per alcuni attributi del personaggio che devono essere raggiunti affinché siate in grado di utilizzarli. Inoltre, le caratteristiche scalano in base al valore di questi attributi. Peso - il peso dello scudo influisce sulla velocità e agilità dei vostri movimenti e delle vostre capriole.

- il peso dello scudo influisce sulla velocità e agilità dei vostri movimenti e delle vostre capriole. Potenziamento difesa - questo valore indica l’influenza che avrà sulla vostra stamina un colpo parato con successo.

- questo valore indica l’influenza che avrà sulla vostra stamina un colpo parato con successo. Stile di gioco - se il vostro personaggio preferisce movimenti agili e azioni rapide, uno scudo piccolo è sicuramente ciò che fa per voi. Viceversa, se preferite bloccare con sicurezza i colpi dei nemici equipaggiatene uno grande e pesante

- se il vostro personaggio preferisce movimenti agili e azioni rapide, uno scudo piccolo è sicuramente ciò che fa per voi. Viceversa, se preferite bloccare con sicurezza i colpi dei nemici equipaggiatene uno grande e pesante Riduzione danni - ogni scudo possiede un valore differente in questa statistica, che varia da 0% a 100%. Uno con il 100% di riduzione danni di un certo tipo (fisico, fuoco, fulmine, eccetera) vi permetterà di bloccare completamente gli effetti del relativo colpo subito; una percentuale inferiore, invece, vi permetterà di parare comunque l'attacco senza però assorbirli completamente.

Tutti i migliori scudi di Elden Ring

Carian Knight’s Shield

Scudo medio con ottimi valori di difesa fisica, magica e sacra. Fornisce un buon bilanciamento tra peso, resistenza agli attacchi e stabilità. Scala con Forza, Destrezza e Intelligenza. Può essere ottenuto dopo aver sconfitto Moongru all’Accademia di Raya Lucaria.

Difesa fisica: 100

Difesa magica: 58

Difesa fuoco: 28

Difesa fulmine: 19

Difesa sacra: 54

Potenziamento difesa: 47

Peso: 4.5

Blue-Gold Kite Shield

Scudo medio con buoni valori in tutte le tipologie di difesa, tranne il fulmine. Fornisce un buon bilanciamento tra peso, resistenza agli attacchi e stabilità. Scala con Forza, e permette di utilizzare l’abilità di Parry. Può essere acquistato dal Mercante Nomade nella regione di Sepolcride Est per 1.000 rune.

Difesa fisica: 100

Difesa magica: 47

Difesa fuoco: 53

Difesa fulmine: 35

Difesa sacra: 45

Potenziamento difesa: 47

Peso: 5.0

Brass Shield

Scudo medio con buoni valori in tutte le tipologie di difesa, tranne il fulmine. Risulta leggermente più pesante degli altri. Scala con Forza. Per ottenerlo dovrete recarvi nei pressi di Agheel Lake a sud-est di Sepolcride: da qui proseguite verso sud fino alle Rovine Davanti al Castello. A questo punto vi basterà sconfiggere il grande Cavaliere per ricevere lo scudo.

Difesa fisica: 100

Difesa magica: 55

Difesa fuoco: 59

Difesa fulmine: 39

Difesa sacra: 54

Potenziamento difesa: 56

Peso: 7.0

Kite Shield

Scudo medio con un ottimo valore di difesa fisica e discreti valori negli altri attributi. Risulta abbastanza leggero. Scala con Forza. Può essere acquistato dal Mercante Nomade a Liurnia dei Laghi per 1.000 rune.

Difesa fisica: 100

Difesa magica: 47

Difesa fuoco: 47

Difesa fulmine: 33

Difesa sacra: 47

Potenziamento difesa: 47

Peso: 4.5

Beast Crest Heater Shield

Scudo medio ottimo per difendersi da attacchi fisici e magici. È particolarmente leggero, cosa che vi aiuterà a mantenervi agili. Scala con Forza, e permette di usare il Parry. Può essere ottenuto nell’accampamento occupato da soldati e un Beast Crest Heater Knight: perlustrate il cadavere riverso sulla lapide fuori dalla chiesa.

Difesa fisica: 100

Difesa magica: 50

Difesa fuoco: 43

Difesa fulmine: 32

Difesa sacra: 42

Potenziamento difesa: 44

Peso: 3.5

Se dopo aver trovato lo scudo adatto a voi avete bisogno di un consiglio per quanto riguarda i vostri strumenti di morte, sulle nostre pagine potete trovare la guida alle migliori armi di Elden Ring. Se invece non sapete come raggiungere i luoghi che abbiamo menzionato all'interno di questa guida, vi rimandiamo alla mappa interattiva di Elden Ring.