Elden Ring: guida alla posizione dei Frammenti di Mappa

State giocando a Elden Ring e non riuscite a sbloccare completamente la mappa perché vi manca qualche Frammento? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a trovare tutti i pezzi e ad avere così la mappa completa dell'Interregno.

Come funzionano i Frammenti di Mappa

Sebbene il mondo di gioco sia esplorabile liberamente sin dalle prime battute, la mappa di Elden Ring va sbloccata progressivamente dal giocatore e non tutto sarà ben visibile nell'apposita schermata. Ogni volta che ci si addentra in un territorio sconosciuto, la porzione conosciuta della mappa verrà ampliata, ma resterà 'vuota' fino a quando non si entra in possesso del Frammento di Mappa corrispondente. Questi oggetti di fondamentale importanza possono essere ritrovati in prossimità di piccoli monumenti in pietra che ricompensano il giocatore con un Frammento di Mappa al momento dell'interazione.

Come trovare i Frammenti di Mappa

Trovare i Frammenti di Mappa senza aiuto non è complesso, poiché quando vi avvicinerete a sufficienza ad una stele vi apparirà sulla mappa l'icona di una piccola torre: potrete così posizionare un indicatore sul luogo e raggiungerlo subito per raccogliere l'oggetto. In alternativa, potete consultare le nostre indicazioni per trovare questi collezionabili. In calce alla guida troverete infatti un'immagine con sopra indicate tutte le posizioni dei Frammenti di Mappa ai quali ne va aggiunto uno non visibile. Ci riferiamo a quello che si trova lungo il corso del Fiume Siofra: questa zona è accessibile tramite il montacarichi situato a Tetrobosco, il quale conduce il giocatore negli abissi. Dopo aver incontrato un enorme granchio, raggiungete il Luogo di Grazia e poi il monumento. Nei paraggi troverete un cadavere che contiene l'ultimo Frammento di Mappa.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come accedere all'editor del personaggio di Elden Ring nel corso dell'avventura.