Elden Ring: guida allo scambio di oggetti ed equipaggiamento

Come nei vari Souls creati dal team di Hidetaka Miyazaki, il multiplayer di Elden Ring permette di cooperare nel tentativo di abbattere i boss dell’Interregno. Quello che non tutti sanno, però, è che gli utenti hanno anche la possibilità di effettuare scambi. Ecco come sfruttare questa meccanica nascosta e utile per chi gioca in compagnia di amici.

Per poter scambiare oggetti con altri Senzaluce dovrete prima di tutto connettervi a loro. A quel punto, accedendo tramite il menu alla schermata dell’Inventario, vi basterà selezionare l’oggetto del baratto e abbandonarlo tramite la relativa opzione. Prima di passare alle varie limitazioni di questa meccanica, vi ricordiamo che è anche possibile scartare i vostri oggetti, cosa che li eliminerà in via definitiva e senza che nessuno abbia modo di raccoglierli.

Quali oggetti si possono scambiare in Elden Ring?

Attraverso il comando Abbandona gli oggetti cadranno a terra, così che possano essere raccolti da chiunque. Tuttavia, per questioni legate agli equilibri interni al videogioco, FromSoftware ha posto una serie di barriere invalicabili volte a regolare gli scambi in Elden Ring. A tal proposito, ecco quali sono gli unici oggetti che è concesso offrire ad altri utenti.

Armi

Pezzi d’armatura

Talismani

Ceneri di guerra

Oggetti consumabili

Rune consumabili

Materiali destinati alla creazione oggetti

