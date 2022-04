Elden Ring: guida a segreti, quest e attività di Villa Vulcano

Tra i tanti luoghi misteriosi che possono essere esplorati durante l’avventura nell’Interregno di Elden Ring, il maniero noto come Villa Vulcano attira velocemente l'attenzione: si tratta di un enorme castello posto nella regione più a ovest dell’Altopiano di Altus, sulla sommità del Monte Gelmir.

Per raggiungere la villa dovrete farvi strada lungo un impervio sentiero di montagna, sorvegliato da molti nemici e che mostra le cicatrici di una imponente battaglia: una volta entrati nel maniero verrete accolti da un luogo di grazia situato in una sala nella quale non è possibile fare uso di armi, e da Lady Tanith, il personaggio secondario che sostiene di essere la reggente di Villa Vulcano. Parlando con questo NPC scoprirete che i nobili del maniero sono impegnati in una lotta aperta ed esplicita contro la Volontà Superiore e l’Albero Madre, e verrete invitati ad unirvi alla causa.

Guida alla quest di Lady Tanith e boss dell’area

Accettando le richieste di Lady Tanith, la quale vi chiederà di uccidere alcuni Senzaluce, otterrete la chiave necessaria per sbloccare le porte delle sale che si affacciano sul corridoio della villa, all’interno delle quali troverete altri NPC, Rya, Diallos, Patches e Bernahl, e la prima delle tre lettere che contengono gli obiettivi da eliminare per proseguire nella missione (i quali verranno anche segnalati con un simbolo rosso sulla mappa di gioco e risulteranno quindi molto semplici da trovare).



Completando le tre richieste otterrete i set di armatura dei nemici sconfitti e, dopo aver parlato nuovamente con Lady Tanith, verrete portati al cospetto del Pretore Rykard, Signore della Blasfemia, il vero Lord di Villa Vulcano che per inseguire l’immortalità e ottenere poteri divini ha assunto le sembianze di un gigantesco serpente. Sconfiggendolo otterrete una nuova Runa Maggiore e la sua Rimembranza.



Tornati al luogo di grazia di Villa Vulcano scoprirete che Lady Tanith è sparita: per trovarla dovrete tornare nell’arena dello scontro con Rykard, e a questo punto potrete decidere di ucciderla (e ottenere il suo set di armatura) oppure terminare la missione consegnandole l’oggetto chiamato Nacchere da Danzatrice (quest’ultimo può essere recuperato seguendo la quest di Patches).

Guida alla quest di Rya

Rya è un personaggio molto importante, che si presenterà a voi come la serva della villa e vi parlerà di alcuni strani sibili provenienti dalle pareti. Questo indizio conduce ad un muro molto particolare della stanza in cui si trova la stessa Rya: è posto davanti al cadavere, un muro invisibile che può essere svelato tramite una capriola e conduce ad un enorme dungeon all’aperto noto come la Città Carceraria. Prima di proseguire tornate al luogo di grazia di Villa Vulcano, riposate e tornate a parlare con Rya: troverete ad aspettarvi uno strano ibrido tra una ragazza e un serpente, che si presenterà con il nome di Zorayas e vi racconterà alcuni segreti sul maniero e sui suoi occupanti, dando così il via alla sua missione vera e propria. Per sapere come completarla fate riferimento alla nostra guida alla quest di Rya in Elden Ring.

Richiesta di Bernahl

Dopo aver eliminato i primi due bersagli per conto di Lady Tanith, il cavaliere Bernahl vi sottoporrà una sua richiesta personale: l’obiettivo stavolta sarà quello di uccidere due Senzaluce noti come Vargram il Lupo Sanguinario e Wilhelm lo Stregone Errante, entrambi situati in una chiesa della Capitale Leyndell. Dopo aver completato lo scontro con l’aiuto di Bernahl potrete recuperare il set di armatura del Lupo Sanguinario di Elden Ring. Tornando poi da Bernahl a Villa Vulcano per ottenere come ricompensa un incantesimo chiamato Furia di Gelmir.

Richiesta di Patches

Esattamente come Bernahl, anche Patches vi consegnerà una lettera dopo aver portato a termine i primi due compiti per Lady Tanith. L’obiettivo questa volta è il cavaliere chiamato Tragoth dalle Grandi Corna, il cui segno di evocazione si trova nella caverna del boss Drago di Magma Makar (quest’ultima situata in cima al dungeon posto all’estremo nord della regione di Liurnia). Dopo aver sconfitto il nemico otterrete il set Armatura dell’Ariete e, tornando a Villa Vulcano, verrete ricompensati ulteriormente con il Candelabro Frusta di Magma. Patches si sposterà poi a Castellombroso.

Dopo aver portato a termine tutte le missioni sopracitate e aver sconfitto il Pretore Rykard, avrete completato gran parte delle attività da svolgere a Villa Vulcano. Il consiglio a questo punto è quello di esplorare con molta cura il dungeon della Città Carceraria per recuperare oggetti e risorse utili e scoprire gli ultimi segreti del maniero. Salendo le scale che partono dalla sala in cui si trovano Lady Tanith e il luogo di grazia, inoltre, potrete combattere contro un invasore e ottenere la sua particolare arma dopo averlo sconfitto.

