Elden Ring: guida ai talismani leggendari

Il mondo aperto che fa da sfondo all’ultima opera di FromSoftware ospita un totale di novanta Talismani, alcuni dei quali risultano essere indispensabili per completare un achievement del gioco. A tal proposito, ecco quali sono e dove si trovano gli amuleti leggendari di Elden Ring.

Icona di Radagon

Questo talismano raffigurante il secondo Lord ancestrale riduce il tempo di lancio di stregonerie e incantesimi. Potete trovarlo a Raya Lucaria, nello scrigno situato al piano superiore dell’arena in cui si affronta il Lupo Rosso di Radagon. Partendo dalla grazia Aula da dibattito, uscite nel cortile in direzione nord e costeggiate il muro alla vostra destra. Giunti alla balaustra, scavalcatela con un salto per raggiungere la scaletta che vi porterà a destinazione.

Sigillo piaga di Radagon

Questo talismano ricavato da un occhio aumenta i danni subiti incrementando notevolmente un buon numero di attributi. Potete trovarlo a Forte Faroth, depredando un corpo ben protetto da enormi ratti e raggiungibile solamente tramite le aperture sul tetto. Nel caso ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo che questo fortino sorge nell’area di Dracotumulo, ovvero la zona più a nord della regione chiamata Caelid.

Luna di Nokstella

Questo prezioso talismano incrementa di due gli slot di memoria, permettendo di equipaggiare un maggior numero di magie. Per trovarlo dovrete raggiungere il punto più alto di Nokstella, l’area accessibile dalla spaccatura di Tetrobosco (Sepolcride Est) dopo aver sconfitto il Flagello Celeste Radahn. Raggiungerlo è molto semplice, a patto di fare attenzione alle lacrime riflesse che infestano le scalinate che vi porteranno a lui.

Icona di Godfrey

Questo talismano raffigurante il primo Lord ancestrale potenzia i danni inferti con le abilità caricate, comprese le stregonerie e gli incantesimi. Si ottiene come ricompensa per aver sconfitto il boss rinchiuso nella Galera eterna del lignaggio aureo, il punto di interesse dell’Altopiano di Altus situato a est del Grande Montacarichi di Dectus. Vi ricordiamo che per accedere a questo scontro è necessaria una Chiave della spada di pietra.

Sigillo piaga di Marika

Similarmente al Sigillo piaga di Radagon, questo talismano incrementa gli attributi del Senzaluce a discapito delle sue resistenze. Partendo dalla grazia di Elphael (il dungeon opzionale che si trova all’estremo nord dell’Interregno) chiamata Stanza delle preghiere, imboccate l’uscita a nord-est, dopodiché continuate a scendere fino a raggiungere il fossato che si trova alla base di tutto il complesso. Anche in questo caso, per accedere alla stanza che nasconde il tesoro, avrete bisogno di una Chiave della spada di pietra.

Talismano del vecchio signore

Questa effige raffigurante l’antico Lord dei draghi estende la durata di tutti gli effetti derivati da incantesimi e stregonerie. Potete ottenerlo esplorando quel che rimane di Farum Azula, una delle aree più avanzate del videogioco, nella torre raggiungibile percorrendo il granponte a ritroso. Nello specifico, vi basterà voltare le spalle al boss finale di quella zona e procedere lungo il percorso che si staglia verso nord.

Favore dell’Albero Madre +2

Questa benedizione dorata aumenta i PV, il vigore e il carico massimo del Senzaluce. Una volta abbattuto il boss di Farum Azula, Elden Ring vi riporterà direttamente alla capitale. A quel punto, spostandovi alla grazia innevata Terre proibite, avrete modo di visitare il fossato orientale di Leyndell altrimenti irraggiungibile a causa della cenere. Presi i due ascensori che vi separano dalla capitale, troverete il talismano sopra un grande tronco, protetto da un trio di Spiriti arborei ulcerati.

Talismano granscudo del drago

Questo talismano di ferro battuto incrementa enormemente la resistenza ai danni fisici (20% in PvE e 5% in PvP). Potete trovarlo al piano superiore dell’edificio che precede Malenia, calandovi dai grandi rami che sovrastano la struttura. Per raggiungere l’area in questione – che ricordiamo far parte di un dungeon segreto e opzionale – dovrete prima di tutto esplorare Ordina, la città a nord-ovest delle Vette dei giganti.

Nel caso voleste altri indizi sul come trovare la Spada di Miquella, ecco la nostra guida dedicata allo Scarabeo d’argento di Elden Ring, nella quale spieghiamo anche dove si trovano le due metà del medaglione segreto con cui attivare il montacarichi di Rold. Inoltre, sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire dove si trova lo Scarabeo d’oro di Elden Ring, il talismano più indicato per accumulare molte rune.