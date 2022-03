Elden Ring: guida alla quest di Thops

Nonostante la maggiore accessibilità rispetto ai precedenti Souls e l’update alla versione 1.03 (grazie al quale gli NPC appaiono segnati sulla mappa) le quest opzionali presenti in Elden Ring restano complesse da affrontare. A tal proposito, ecco come completare la missione del povero Thops, lo stregone che si trova seduto nella Chiesa di Irith.

Superato il castello di Grantempesta (che ricordiamo essere un dungeon opzionale) i giocatori si affacceranno a Liurnia, la regione su cui svetta l’imponente Raya Lucaria. L’edificio in questione, meta finale di Thops e dimora di Rennala, risulta tuttavia sigillato e inaccessibile a chiunque non abbia almeno una Chiave di Scintipietra. A tal riguardo, dato che nel gioco ne esistono due e vi serviranno entrambe nella vostra avventura, ecco dove trovare le Chiavi di Scintipietra in Elden Ring. Una volta ottenuta la seconda Chiave, potrete finalmente consegnarla a Thops che dopo avervi ringraziato farà ritorno all’Accademia. A quel punto, per ritrovare lo stregone e il bottino della quest, dovrete recarvi all’esterno dell’Aula scolastica, raggiungibile sfruttando l’enorme ruota idraulica del complesso.

In conclusione, vi ricordiamo che a quest terminata, tornando alla Chiesa di Irith, troverete uno scarabeo della lacrima ad aspettarvi, che vi garantirà una Cenere di guerra. Rimanendo in tema di quest legate ai personaggi, volete sapere come incontrare Blaidd in Elden Ring, così da ottenere la sua armatura lupesca?