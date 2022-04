Elden Ring, guida: dove trovare le Tre Chiavi della Spada Magica

L'Interregno di Elden Ring è un mondo ricchissimo di segreti, dungeon misteriosi e località nascoste. Alcune di queste possono essere raggiunte solamente attraverso particolari portali di teletrasporto, da trovare esplorando con attenzione il mondo di gioco.

Prima di proseguire, vi avvertiamo che nei prossimi paragrafi potreste trovare alcuni spoiler relativi alla progressione in Elden Ring. Se non volete rovinarvi la sorpresa, quindi, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Tre di questi portali speciali possono essere trovati nella zona occidentale della regione di Liurnia, più precisamente nell’area denominata Quattro Campanili. Per attivarli sarà necessario utilizzare degli oggetti particolari, chiamati Chiavi della Spada Magica, del tutto simili nell'aspetto alle Chiavi della Spada di Pietra ma molto più difficili da trovare, proprio perché ne esistono solamente tre esemplari. Ecco dove recuperare queste chiavi per attivare i tre portali di teletrasporto:

La prima si trova proprio nella zona di Quattro Campanili , ai piedi della torre posta sul crinale più alto dell'area.

, ai piedi della torre posta sul crinale più alto dell'area. La seconda può essere recuperata poco distante dalla precedente, all'interno dell' Accademia di Raya Lucaria . Prima prima di arrivare alla stanza dove ha luogo la boss fight con Rennala, attraversate il ponte di legno e saltate dal lato destro. A questo punto dovrete superare una sezione platform sui tetti di alcuni edifici (per aiutarvi in questa fase, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida per fare salti più lunghi su Elden Ring). Mantenendo la destra arriverete al piano superiore della Chiesa del Cuculo, e qui troverete la chiave.

La terza e ultima chiave si trova nascosta nella città di Sellia, nella regione di Caelid, dietro ad uno dei sigilli blu che impediscono il passaggio. Per sbloccarli dovrete accendere i fuochi nei bracieri collocati sui etti di alcuni edifici.

Dove conducono i portali di teletrasporto?

I tre passaggi vi permetteranno di raggiungere all'istante alcuni luoghi altrimenti impossibili da trovare:

Cielo Notturno Incessante - porta in una zona segreta e isolata della regione del Fiume Siofra, la stessa area nella quale è possibile sconfiggere lo Spirito Ancestrale di Elden Ring. Qui potrete scontrarvi contro un potente Cavaliere del Crogiolo e trovare un prezioso amuleto, utile per migliorare le resistenze del vostro personaggio

- porta in una zona segreta e isolata della regione del Fiume Siofra, la stessa area nella quale è possibile sconfiggere lo Spirito Ancestrale di Elden Ring. Qui potrete scontrarvi contro un potente Cavaliere del Crogiolo e trovare un prezioso amuleto, utile per migliorare le resistenze del vostro personaggio Precipizio dell'Attesa - porta alla Cappella dell'Attesa, l'area di gioco visibile ad ovest del Castello Grantempesta dove ha inizio ogni partita di Elden Ring. Qui troverete un mid-boss (se non l'avete già sconfitto a inizio partita) e il corpo senza vita di una Vergine delle Dita, da cui potrete prelevare del sangue per proseguire la quest del personaggio secondario chiamato Varré

Terre Friabili - porta in una sezione segreta della regione di Farum Azula, l'area sospesa al centro del mare

Grazie a questi passaggi, dunque, potrete esplorare ancora più a fondo l'immenso Interregno e scoprire nuove aree ricche di segreti ed extra utili per la nostra avventura. Vale dunque la pena mettersi alla ricerca delle Chiavi della Spada Magica per attivare i portali: buona caccia.