Elden Ring, la guida ufficiale disponibile su Amazon: pre-ordine per i Volumi 1 e 2

Dopo l'annuncio della pubblicazione della patch 1.05 di Elden Ring, arriva un'interessante notizia per tutti gli appassionati del videogioco di casa FromSoftware.

La casa editrice Future Press ha infatti aperto a sorpresa i pre-ordini per la guida ufficiale di Elden Ring. Strutturata in due volumi, quest'ultima può ora essere prenotata anche sui lidi di Amazon Italia. Purtroppo disponibile esclusivamente in lingua inglese, la ricca edizione sarà disponibile tra circa un mese e mezzo. La data di avvio delle consegne del Volume 1 è infatti fissata da Amazon al prossimo 29 luglio 2022, mentre il Volume 2 sarà spedito a settembre.

Di seguito, vi riportiamo i link per procedere al pre-ordine della guida nel catalogo di Amazon Italia:

La prima parte della guida, denominata), si concentra sulle dinamiche di gameplay e su di una minuziosa analisi delle location parte dell'Interregno. Una specifica sezione del volume è inoltre dedicata ai rapporti con gli NPC, mentre non manca una rassegna completa della lore di Elden Ring. La seconda parte della guida, ovvero, si concentra invece sul combat system, sull'arsenale e sugli avversari e il bestiario dell'Interregno.Entrambi i volumi sono proposti in edizione premium, con copertina rigida, elevata qualità di stampa e segnalibro integrato. Al momento, il prezzo di copertina è fissato a