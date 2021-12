Elden Ring: Hidetaka Miyazaki non lo giocherà, ecco perché

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato in rete un estratto dell'intervista fatta dalla rivista EDGE a Hidetaka Miyazaki, popolare game designer e boss di FromSoftware che ha spiegato il perché non giocherà a Elden Ring.

Ecco la spiegazione data da Miyazaki nel numero 367 di EDGE:

"Sapete, probabilmente non giocherò Elden Ring poiché è un titolo che ho creato io. È una sorta di filosofia personale. L'esperienza sarebbe priva di tutta l'incertezza e dell'ignoto che solo i giocatori che non hanno mai visto il gioco possono avere. Come ho già detto, per me non sarebbe bello. Se mai dovessi cambiare idea, sarebbe il prodotto più vicino a quello che considero il mio gioco ideale. Non lo definirei il gioco a mondo aperto che desidero fare, ma questo è l'open world che arricchisce il tipo di esperienza alla quale aspiro. Per farvi un esempio, se dovessi esplorare un mondo di questo tipo vorrei una mappa adeguata. Vorrei anche la possibilità di raggiungere qualsiasi elemento sia visibile sullo sfondo. Mi piacerebbe anche affrontare un drago in una arena spettacolare. Cose così. Si tratta di elementi semplici, ma Elden Ring li include tutti e mi ha permesso di realizzare un sogno, un gioco quanto più vicino possibile al mio gioco ideale."

Sembra quindi che il celebre sviluppatore che ha dato vita a Bloodborne, Sekiro e Dark Souls non sia solito giocare le sue creazioni. L'aspetto più importante che emerge dall'intervista è però la sua visione di Elden Ring, che viene considerato il suo 'gioco ideale'. Per lo sviluppatore è stata una specie di sogno realizzare un prodotto come Elden Ring, il quale sfrutta l'open world come un elemento che arricchisce la tradizionale esperienza dei soulslike.

