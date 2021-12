Da Elden Ring a Horizon 2, passando per Starfield: ecco i giochi open world più attesi del 2022

Il 2022 promette di essere un anno eccezionale per tutti gli appassionati di videogiochi free roaming. Proviamo allora a stilare l'elenco dei kolossal open world che (rinvii permettendo) saranno lanciati su PC e console nel corso dei prossimi 12 mesi.

Già a partire dai primi mesi del nuovo anno, i cultori del genere potranno immergersi nelle atmosfere di capolavori annunciati come Elden Ring e Horizon Forbidden West. Al kolossal soulslike di FromSoftware e all'epopea sci-fi di Guerrilla Games si aggiungeranno altri titoli non meno importanti, basti citare in tal senso l'horror "in salsa parkour" Dying Light 2. E siamo solo all'inizio!

Già, perché a partire dalla prossima primavera si prospetta un vero e proprio tour de force per gli appassionati di titoli a mondo aperto: chi non riesce a fare a meno di titoli free roaming, difficilmente saprà resistere al richiamo di opere come STALKER 2, Granblue Fantasy Relink, The Day Before o Crimson Desert.

Volgendo lo sguardo al futuro, e non solo in senso figurato, è poi impossibile non pensare a progetti ad alto budget come Avatar Frontiers of Pandora e Starfield, due titoli che, già adesso e a distanza di diversi mesi dalla loro uscita, affollano i sogni di moltissimi fan.

Per uno sguardo approfondimento sui temi trattati nel video che campeggia a inizio articolo, su queste pagine trovate il nostro speciale sui giochi open world più attesi del 2022, con tanti spunti di riflessione offertici da Antonello "Kirito" Bello insieme a delle analisi sui titoli free roaming più promettenti in arrivo da qui ai prossimi mesi.