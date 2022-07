Elden Ring: l'immensa mod Convergence promette nuove classi, boss e magie

Dopo aver svolto un lavoro simile con Dark Souls 3, gli autori della mod Convergence promettono di rivoluzionare anche l'esperienza di gioco di Elden Ring, proponendo una gigantesca mole di contenuti completamente originali da inserire nell'Interregno co-ideato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.

Dopo aver ottenuto il plauso dell'appassionata community dei Souls con il lavoro svolto su Dark Souls 3, i sette autori di Elden Ring: The Convergence promettono di aggiungere nuove classi, equipaggiamenti, incantesimi e boss all'action-RPG open world. A causa delle dimensioni e della portata del mondo di Elden Ring, gli autori si concentreranno questa volta meno sull'alterazione del mondo stesso e più sul bilanciamento e la messa a punto di ciascuna delle classi al fine di integrare al meglio i nuovi contenuti. Interessante è osservare quanto i modder abbiano intenzione di diversificare e approfondire l'inizio dell'avventura:

"Stiamo sperimentando con l'idea di avere più luoghi di partenza per classi diverse, ma non farò alcuna promessa al riguardo in questo momento. La nostra idea attuale è che ci saranno 10 o 11 classi iniziali e una volta selezionata una, inizierai il gioco in un piccolo edificio o su piattaforma su un piano etereo. Quindi sulla piattaforma ci sarà un certo numero di altari con cui potrai interagire. Questi altari sono le sottoclassi. Ad esempio, se inizi il gioco come Guerriero, ci saranno tre altari: uno sarebbe per il Gladiatore (focalizzato sulla potenza), uno per il Berserker (focalizzato sugli attacchi a due mani) e uno sarà per il Dreadnought (focalizzato su armi e scudi). Vogliamo che i nuovi giocatori e gli amanti delle challenge run si sentano coinvolti offrendo un gran numero di percorsi [ottimali], ognuno con un percorso davvero unico attraverso il gioco", le parole di uno degli autori a VG247. Al momento la mod non ha ancora una data di lancio.

Elden Ring riceverà nuovi update come confermato da Miyazaki, ma non è ancora chiaro se l'Interregno si espanderà con uno o più DLC. Intanto FromSoftware ha quasi ultimato i lavori sul suo nuovo gioco non ancora annunciato.