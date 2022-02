Elden Ring è immenso! La video analisi del Fossa dalla recensione in corso

Abbiamo trascorso più di 60 ore nell'Interregno, ma non siamo ancora del tutto pronti per emettere un giudizio definitivo. In attesa del voto finale, vi raccontiamo la nostra esperienza con Elden Ring, un gioco davvero enorme e complesso.

A dispetto delle decine di ore trascorse in compagnia del Senzaluce, il viaggio intrapreso è ancora lungo e già questo rende l'idea dell'eccezionale lavoro svolto da FromSoftware per concretizzare la visione di un soulslike a mondo aperto, un sogno nutrito da tutti (o quasi) gli amanti del genere.

Dal sistema di combattimento alla progressione delle attività da completare, ogni aspetto dell'enorme impalcatura di gameplay eretta dagli autori al seguito di Hidetaka Miyazaki concorre a plasmare un'opera di proporzioni monumentali. Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco di Elden Ring è rappresentato dalla sua vocazione free roaming, di conseguenza occorrerà addentrarsi nei meandri dell'Interregno per scoprire i segreti più reconditi del tessuto open world e del bilanciamento delle fasi di gameplay più avanzate.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e alla nostra recensione in corso di Elden Ring, con tutti gli approfondimenti e le analisi di Francesco Fossetti sulla stratificata esperienza ludica e contenutistica confezionata da FromSoftware.