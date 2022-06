Elden Ring: l'impresa folle di un giocatore in attesa del primo DLC

Pur non essendo un titolo a sviluppo continuo e mancando di aggiornamenti in termini di contenuti, Elden Ring è stato in grado di catturare numerosi giocatori e di spronarli a continuare la loro avventura nell'Interregno anche dopo il primo completamento dell'avventura. Tra questi vi è anche JPNBusinessman, un utente parecchio bizzarro.

Questo giocatore, che nella vita fa il docente di scuola elementare, non vuole mollare il titolo FromSoftware e ha deciso quindi di dare il via ad una sfida davvero peculiare che non ha un limite, dal momento che avrà fine solo ed esclusivamente al momento della pubblicazione della prima espansione del gioco, di cui non è nemmeno certa l'esistenza. Ma in cosa consiste la sfida dell'insegnante e videogiocatore? La risposta è molto semplice: sconfiggere Malenia in mille modi diversi. Ogni giorno, infatti, il nostro JPNBusinessman avvia Elden Ring e sconfigge il temibile boss con una build completamente diversa rispetto a quella dei giorni precedenti.

Ovviamente ciascun tentativo viene riportato sui social con tanto di dettagli sulla build, così da dare anche qualche spunto ai giocatori che lo seguono e vorrebbero apportare qualche cambiamento al loro Senzaluce. Stando alle parole dell'utente, a fornirgli l'ispirazione per la sfida sono stati i suoi studenti di quinta elementare. Notando la personalità e le abitudini di ciascuno dei suoi alunni, tutti diversi tra loro, l'insegnante ha avuto l'idea di applicare tale diversità all'interno del gioco FromSoftware al fine di rappresentarli. A differenza di quanto si possa immaginare, il docente non ha svelato nulla circa la sua iniziativa ai suoi alunni, che non sono al corrente della sfida. Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube, JPNBusinessman ha dato una lezione al boss con una coppia di armi pesanti, utilizzate con grande maestria dal Senzaluce per via dell'elevato valore del parametro Forza.

