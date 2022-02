Elden Ring 'in viaggio' verso i giocatori: i bus di Londra omaggiano l'Interregno!

Il nostro Giuseppe Arace ha di recente raccontato la sua esperienza nell'Interregno in un ricco provato di Elden Ring, mentre si avvicina il momento del Day One per l'opera di Hidetaka Miyazaki.

Con il debutto in programma per il prossimo 25 febbraio 2022, anche la campagna promozionale organizzata da Bandai Namco entra nel vivo, raggiungendo una delle icone della capitale britannica. Vere e proprie istituzioni londinesi, gli storici bus a due piani della città si sono infatti vestiti a festa per scandire il prossimo arrivo di Elden Ring su PC e console.



A segnalarlo, sono ovviamente i videogiocatori britannici, che tra le strade di Londra hanno potuto avvistare lo scenografico bus che potete visionare in calce a questa news. Per decorare il mezzo di trasporto pubblico, Bandai Namco e FromSoftware hanno schierato in campo il Senzaluce protagonista di Elden Ring, supportato dal fidato Torrente in uno scontro con un possente drago. Siete pronti a unirvi a lui nella ricerca dell'Anello Ancestrale?

In chiusura, vi ricordiamo che nel corso della giornata di sabato 19 febbraio, Bandai Namco e Red Bull trasmetteranno su Twitch lo speciale evento Red Bull Levels: Elden Ring, nel corso del quale saranno mostrate sessioni di gameplay dell'Action RPG FromSoftware, in compagnia di molti content creator, tra i quali anche il nostro Sabaku no Maiku.