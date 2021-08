Elden Ring fa incetta di premi ai Gamescom Awards: tutti i vincitori

La Gamescom 2021 si è conclusa e sono stati assegnati i premi ai videogiochi che si sono maggiormente distinti durante i giorni della fiera europea, che quest'anno si è svolta esclusivamente in formato digitale. Prevedibilmente, il trionfatore assoluto è stato Elden Ring.

La nuova opera di FromSoftware, destinata ad arrivare sul mercato all'inizio del prossimo anno, si è imposta nelle categorie Miglior Action Adventure, Miglior GDR, Miglior Gioco PlayStation e, soprattutto, in quella più ambita in assoluto, ossia Miglior Gioco della Gamescom. A questi quattro premi va ad aggiungersi anche quello assegnato a Bandai Namco per la Miglior Line-up dello show, alla quale ha fortemente contribuito proprio Elden Ring. Degni di nota anche Halo Infinite (Miglior Gioco Xbox e Miglior Gioco Multiplayer) e il reboot di Saints Row (Miglior Annuncio e Miglior Trailer). A seguire tutti i vincitori.

Gamescom Awards 2021

Best Action Adventure Game: Elden Ring (Bandai Namco)

Best Action Game: Far Cry 6 (Ubisoft)

Best Family Game: Super Dungeon Maker (Rokaplay)

Best Indie Game: Lost In Random (Zoink Games/Thunderful, Electronic Arts)

Best RPG: Elden Ring (Bandai Namco)

Best Simulation: Park Beyond (Bandai Namco)

Best Sports Game: Riders Republic (Ubisoft)

Best Strategy Game: Age of Empires 4 (Microsoft)

Best Multiplayer Game: Halo Infinite (Microsoft)

Best Ongoing Game: Apex Legends (Electronic Arts)

Most Original Game: Dice Legacy (Ravenscourt)

Best Xbox Game: Halo Infinite (Microsoft)

Best Switch Game: Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft)

Best PlayStation Game: Elden Ring (Bandai Namco)

Best PC Game: Syberia: The World Before (Microids)

Best Announcement: Saints Row (Koch Media)

Best Trailer: Saints Row (Koch Media)

Best of Gamescom: Elden Ring (Bandai Namco)

Best Line-up: Bandai Namco

A proposito del gioco di FromSoftware, abbiamo avuto modo di osservarlo in azione in esclusiva italiana: leggete la nostra anteprima di Elden Ring per scoprire tutto ciò che abbiamo visto in un video gameplay di 17 minuti.