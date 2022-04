Elden Ring incontra Darkest Dungeon nel magnifico tributo di un artista

A poco più di un mese dal debutto ufficiale, Elden Ring sta raccogliendo sempre più consensi da parte dei videogiocatori. I fan che più sono rimasti ammaliati dall'ultima opera di FromSoftware stanno realizzando i più disparati tributi all'Interregno ideato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.

Un esempio di quanto Elden Ring sia riuscito a catturare gli appassionati videoludici ce lo fornisce l'artista digitale Xuanhan Chen, che sul portale di ArtStation ha pubblicato un magnifico crossover con il franchise di Darkest Dungeon. Basandosi sull'impostazione stilistica del roguelike con combattimenti a turni di Red Hook Studios, Chen ha dipinto digitalmente alcune delle situazioni che è possibile vivere visitando l'Interregno di Elden Ring. Come potete osservare tramite le immagini che vi abbiamo riportato in apertura e in calce, in questo caso i Senzaluce si trovano ad unire le proprie forze per abbattere le temibili Sentinelle dell'Albero armate di imponenti alabarde e possenti scudi. Cosa ne pensate dal lavoro svolto da Xuanhan Chen?

Tra i tributi al titolo FromSoftware che più hanno colpito la community, abbiamo anche una dettagliata mappa integrale dell'Interregno di Elden Ring. Nel frattempo è giunto il nuovo impressionante record mondiale tra gli speedrunner: il gioco è stato portato a termine in meno di 13 minuti.