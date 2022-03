Elden Ring, indecisi tra controller e mouse e tastiera? La soluzione sono 11 banane!

Mentre Elden Ring sfiora il Perfect Score su Famitsu, è già tempo per i Senzaluce di mettere a segno imprese peculiari, per accrescere la propria fama nell'Interregno.

Tra gli avventurieri che hanno deciso di distinguersi, troviamo all'appello anche l'appassionato giocatore attivo su Twitter come "Tarnished Louis 64". Quest'ultimo, non pago dell'ampio arsenale di armi e strumenti messi a disposizione da Elden Ring, ha deciso di accrescere il livello di sfida andando a intervenire sul sistema di controllo. Scartata l'ipotesi di utilizzare un controller tradizionale o un assetto mouse/tastiera, il Senzaluce ha deciso di ricorrere a...11 banane.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, Tarnished Louis 64 ha creato un controller piuttosto insolito, in cui i frutti sono andati a sostituire i convenzionali tasti di input. Non si tratta di una "prima volta" nel mondo dei videogiochi: già con Dark Souls III c'era stato chi aveva deciso di utilizzare la bizzarra soluzione come sistema di controllo. Nell'ultimo Action RPG FromSoftware, l'assetto si è dimostrato piuttosto efficace, al punto che il suo ideatore è riuscito ad utilizzarlo per sconfiggere uno dei Boss di Elden Ring. La scelta è ricaduta in particolare su Godrick: potete osservare il video direttamente in calce a questa news.