Elden Ring, indizi da Lance McDonald? Appare un criptico Tweet

A distanza di circa un mese dal diffondersi in rete di una vasta selezione di leak e rumor sulla nuova produzione From Software, dalla software house giapponese non sono ancora giunti aggiornamenti ufficiali sullo stato dello sviluppo del titolo.

Alle già numerose indiscrezioni su Demo e multiplayer di Elden Ring, fa ora seguito una più che peculiare comunicazione da parte di Lance McDonald. Il noto content creator legato alla scoperta di cut content dei giochi From Software, da Demon's Souls a Bloodborne, ha infatti pubblicato un messaggio alquanto criptico. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter di Lance McDonald ospita da questa mattina un cinguettio che include solamente il seguente testo: "APR19.POWRAP.ELDENRING".



Inutile dire che nel giro di pochissimo tempo il messaggio ha attirato l'interesse della vasta community di appassionati che segue lavori realizzati da Lance McDonald. Al momento, tuttavia, l'esatto significato dell'espressione resta ignoto, con interpretazioni che non sono in verità altro che possibili ipotesi. Tra i giocatori in attesa di Elden Ring c'è infatti chi ipotizza un lancio del gioco il prossimo martedì 19 aprile 2022 e chi invece si dichiara semplicemente perplesso. Altri ancora rievocano i rumor di qualche tempo fa legati ad un rinvio del reveal di Elden Ring, deciso da From Software proprio in seguito ai leak.



Al momento, è davvero difficile vederci chiaro: voi cosa ne pensate?