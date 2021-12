Elden Ring influenzato da Il Signore degli Anelli, Miyazaki parla del ruolo di Martin

Hidetaka Miyazaki si è concesso in una nuova intervista con EDGE durante la quale ha svelato numerosi dettagli e approfondimenti su Elden Ring, il nuovo ambizioso action-RPG di FromSoftware. Dopo aver svelato i motivi del rinvio del gioco, il director divenuto per la serie di Dark Souls ha parlato delle principali influenze della sua nuova opera.

Miyazaki ha confermato che Il Signore degli Anelli di Tolkien ha sicuramente giocato un ruolo importante nelle fasi di creazione del mondo di Elden Ring, ma anche Il Campione Eterno di Michael Moorcock rientra tra le sue maggiori influenze.

"È difficile individuare una singola ispirazione che abbia avuto un grande impatto su Elden Ring. Ci sono stati molti lavori diversi che hanno influenzato il processo creativo in vari modi: Il Signore degli Anelli, la serie di romanzi The Eternal Champion di Michael Moorcock, aspetti dei giochi di ruolo da tavolo come RuneQuest, ecc. Ci sono molti motivi e temi che ho potuto scegliere da questi vari lavori che hanno avuto un effetto sullo sviluppo di Elden Ring", le parole di Miyazaki.

L'autore nipponico ha poi discusso del processo creativo con il creatore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin. Ha definito il mito creato dallo scrittore una "fonte costante di ispirazione e slancio" e "il più grande cambiamento" dalla serie di Dark Souls che gli ha permesso di costruire qualcosa di nuovo.

Miyazaki ha anche spiegato che George R. R. Martin ha lavorato esclusivamente sul lore di Elden Ring, e non anche sulla sua trama e sui dialoghi, perché non avesse alcun freno nella sua fase creativa, e non fosse soggetto alle esigenze del gameplay e di determinate cutscene che il gioco presenterà in-game.

Ricordiamo che Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.