Elden Ring: l'insider Omnipotent svela nuovi dettagli sulla narrazione

Elden Ring torna oggi al centro di nuovi rumor, il progetto è scomparso dai radar dopo essere stato annunciato all'E3 2019, tuttavia l'utente di ResetERA Omnipotent sembra essere piuttosto informato riguardo lo stato dei lavori, tanto da pubblicare continuamente rumor e leak a riguardo.

Omnipotent è stato tra i primi a parlare di Elden Ring e svelare la collaborazione tra FromSoftware e George R.R. Martin per questo viene considerata una fonte attendibile relativamente allo studio giapponese. Secondo quanto riportato Elden Ring sarà un gioco estremamente vasto con un mondo ricchissimo e particolarmente vivo, in maniera simile allo stile che ha reso Martin celebre in tutto il mondo, con elementi fantasy "diversi dal solito" e una trama che mette in scena anche aspetti politici e sociali. In passato si era parlato di un mondo di gioco dinamico e sembra che questo aspetto sia fortemente legato al comparto narrativo della produzione.

In generale si parla di un focus diverso rispetto ai consueti canoni di FromSoftware, tuttavia Omnipotent non ha saputo (o voluto?) dire di più, ribadendo comunque di aspettarsi un gioco "ricco e vibrante, molto interessante anche per quanto riguarda la trama".

Recentemente abbiamo scoperto che Yuka Kitamura sta lavorando alla colonna sonora di Elden Ring, si tratta della stessa autrice delle musiche di quasi tutta la più recente produzione FromSoftware, tra cui Dark Souls II, Dark Souls III, Deracinè, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.