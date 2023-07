Elden Ring: l'Interregno si fa più bello con la mod che aggiunge le ombre dinamiche

Con l'aggiunta del Ray Tracing, l'Interregno di Elden Ring è diventato ancor più coinvolgente ed immersivo per i Senzaluce che hanno l'ardire di affrontare le minacce ideate dalla geniale mente di Hidetaka Miyazaki. Una nuova mod consente da adesso di godere di un comparto visivo ancor più elaborato ed intricato all'interno dell'action-RPG.

La mod Force Dynamic Shadows, così come suggerisce il nome stesso del contenuto, "forza" ogni fonte di luce sparsa per l'Interregno a proiettare delle ombre dinamiche. Come potete osservare dando uno sguardo alle immagini comparative a questo indirizzo, si tratta di una modifica che può davvero fare la differenza per il colpo d'occhio generale di Elden Ring.

Se siete interessati a provare con mano la mod potete procedere al download su Nexus Mods. In caso di installazione, tuttavia, sarà bene ricordare di avviare il titolo in modalità Offline per non incappare in spiacevoli ban da parte di FromSoftware. La mod è stata testata e funziona correttamente con la più recente versione del gioco, ovvero la build 1.09.1.

Nel mentre attendiamo pazientemente l'annuncio della data di uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, Bandai Namco ha annunciato la Symphonic Adventure di Elden Ring, una nuova esperienza musicale in cui "musicisti e cantanti sul palco interpretano le drammatiche ed epiche musiche di Elden Ring nella sua forma più pura, con un ampio numero di strumenti".