Elden Ring: un Interregno da conquistare nel nostro video gameplay su Twitch

Dopo essere scampati ai pericoli di dungeon e giganti di Elden Ring, la redazione di Everyeye ha proseguito su Twitch l'esplorazione dell'Interregno per andare a caccia di tesori, e di pericoli, nella dimensione soulslike del nuovo GDR a mondo aperto di FromSoftware e Bandai Namco.

Per celebrare la partenza del Network Test di Elden Ring, la nostra redazione ha così offerto agli spettatori della nostra programmazione su Twitch un piccolo assaggio dell'enorme e stratificata offerta ludica, contenutistica e squisitamente visiva che gli autori al seguito di Hidetaka Miyazaki stanno preparando in vista della commercializzazione della loro attesissima opera fantasy.

Come ben sapranno i nostri lettori più affezionati, da qualche settimana abbiamo reso disponibili le repliche delle nostre trasmissioni solo per chi è iscritto al canale, salvo rare eccezioni. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo perciò a supportarci abbonandovi al canale Twitch di Everyeye per interagire con la redazione e la community, accedere ai canali Telegram e Discord di Everyeye e fruire la nuova sezione riorganizzata con le repliche delle nostre trasmissioni passate.

Prima di lasciarvi al video che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se state partecipando al Network Test e volete padroneggiare le complesse meccaniche che governano la progressione e il combat system dell'ultima fatica ruolistica di FromSoftware, eccovi la nostra guida per principianti di Elden Ring.