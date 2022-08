Elden Ring: un Interregno di creatività con il Mausoleo Errante di LEGO

Affascinato dai Mausolei Erranti di Elden Ring, un appassionato del soulslike open world di FromSoftware ha utilizzato tra i 5.000 e i 6.000 mattoncini LEGO per ricreare una di queste poderose strutture che imperlano il paesaggio dell'Interregno.

L'artefice di questa incredibile opera amatoriale è l'utente di Reddit conosciuto come HoboSapient: il fan di Elden Ring afferma infatti di essersi servito di non meno di 5.000 mattoncini per dare vita alla sua particolare interpretazione in chiave LEGO del Mausoleo Errante.

A detta del redditor, la sua versione del Mausoleo Errante di Elden Ring pesa all'incirca 30 libbre (13,6 chilogrammi) e ha richiesco l'utilizzo di tanti pezzi LEGO Technic per dare la giusta forma a elementi come le gambe, il substrato roccioso su cui erge l'edificio e gli elementi architettonici e naturali che adornano l'esterno della struttura. Quanto ai pezzi utilizzati, l'appassionato di LEGO afferma di aver dato fondo al suo "patrimonio di mattoncini" accumulati in oltre vent'anni di collezionismo basato su acquisti Pick-a-Brick del LEGO Store di sua fiducia.

Date perciò un'occhiata alla sua reinterpretazione a tema LEGO del Mausoleo Errante e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi invitiamo a compiere insieme a noi un nuovo viaggio nella dimensione soulslike del capolavoro ruolistico di FromSoftware con l'approfondimento a firma di Alessandro Bruni su Elden Ring e i mostri più infami e cattivi dell'Interregno.