Elden Ring, intrappolati alle miniere di Sellia? Ecco come tornare a Sepolcride

Con lo straordinario successo di Elden Ring su PC e console, sono milioni i Senzaluce attualmente in viaggio per l'Interregno, con l'obiettivo di conquistarsi il titolo di Lord Ancestrale.

Alcuni di questi ultimi, tuttavia, potrebbero essere incappati in una brutta sorpresa nel corso delle loro esplorazioni dell'Interregno. Parliamo di una insidiosa trappola di Elden Ring messa a punto da FromSoftware e che potrebbe provocare qualche ansioso grattacapo agli avventurieri. Tra le lande dell'open world, sono infatti nascosti alcuni forzieri-trappola, in grado di teletrasportare i Senzaluce in un'altra area della mappa.

Nelle fasi iniziali di Elden Ring, il più semplice da raggiungere si trova nell'area a Sud-Est di Sepolcride, presso il punto d'interesse rappresentato dalle Rovine Incenerite dal Drago. Recandovi nell'area, troverete quest'ultima presidiata da pochi soldati inerti e deboli, assistiti da alcuni cani. Nell'area centrale delle rovine, si trova una scalinata che conduce in un sotterraneo: qui, potete trovare un forziere presidiato da alcuni topi. Aprendolo, verrete magicamente trasportati in un'area della mappa di Elden Ring decisamente più avanzata: le Miniere Cristalline di Sellia.



Nello specifico, parliamo di un dungeon popolato da inquietanti creature e da minatori intenti ad estrarre cristalli, utili per potenziare, ad esempio, i catalizzatori. Se il vostro Senzaluce dovesse risvegliarsi qui, non fatevi prendere dal panico: è assolutamente possibile fare ritorno a Sepolcride, e non è nemmeno troppo complesso. Immediatamente scoprirete di non poter utilizzare il viaggio rapido dalla mappa di Elden Ring. Prima di riabilitare la funzione sarà infatti necessario spezzare la maledizione del forziere riposando presso un Luogo di Grazia. Fortunatamente ce n'è uno non troppo lontano.



Uscendo dalla catapecchia di legno nella quale siete stati trasportati, dirigetevi a destra, percorrendo il sentiero che conduce ai livelli inferiori della miniera. Procedete spediti e non verrete aggrediti dai minatori, troppo intenti nella loro occupazione per preoccuparsi di voi con reattività. Avanzate sino a che troverete una scala a pioli e utilizzata per scendere al piano inferiore. Qui, dopo pochi passi, troverete un Luogo di Grazia: attivatelo e poi riposate presso di esso. A questo punto, seguite la strada sino all'uscita dal dungeon, si tratta di un sentiero privo di nemici. Una volta all'esterno, accedete alla mappa dell'Interregno e utilizzate il viaggio rapido per fare ritorno a Sepolcride.



Se avete necessità di un riferimento visivo per seguire il percorso descritto, direttamente in apertura a questa news trovate un utile video dedicato all'area del teletrasporto.