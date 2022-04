Elden Ring invade Trials Rising: folli acrobazie con la moto nell'Interregno

Elden Ring sta avendo così tanto successo che gli stessi giocatori vogliono portare un po' del titolo FromSoftware anche nelle altre produzioni. L'ultimo esempio di questo trend vede protagonista Trials Rising, il titolo Ubisoft a base di acrobazie e superbike.

Il gioco in questione supporta anche l'editor dei tracciati ed è proprio grazie a questa funzionalità che un fan ha deciso di creare un percorso dedicato interamente all'ambientazione che fa da sfondo al titolo FromSoftware. Il risultato è davvero incredibile, poiché grazie al livello in questione si possono eseguire acrobazie e salti mortali con Sepolcride e l'Albero Madre sullo sfondo, entrambi elementi che danno al giocatore l'impressione di essere realmente all'interno di Elden Ring. Come potete vedere nel video che trovate in fondo alla notizia, inoltre, l'utente che ha dato vita a questa mappa ha deciso di inserire anche una piccola chicca, dal momento che a segnare la posizione dei checkpoint sono i Luoghi di Grazia, i quali si illuminano al passaggio del giocatore.

Come avrete sicuramente notato negli ultimi giorni, questa è solo una delle tante iniziative dei giocatori di cui vi abbiamo parlato di recente. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla mod che porta un po' di Elden Ring in Minecraft.