Elden Ring: gli inviti al Network Test arrivano anche in occidente, ecco tutti i dettagli

A pochi giorni dall'inizio del Network Test di Elden Ring, alcuni fortunati giocatori tra quelli che si sono registrati all'evento stanno iniziando a ricevere gli inviti ufficiali per partecipare alla prima beta dell'attesissimo gioco di ruolo targato FromSoftware.

L'imminente test programmato per Elden Ring avrà sostanzialmente l'obbiettivo di mettere alla prova l'infrastruttura online dell'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki e permetterà ai giocatori di provare per la prima volta il gameplay della nuova avventura ruolistica, seppure in contesto soggetto a limitazioni. Dopo le prime segnalazioni da parte dei giocatori asiatici, anche i fan occidentali hanno iniziato a ricevere l'invito ufficiale al Network Test che prenderà il via il prossimo 12 novembre. Come riportato da Nibellion (ma anche da tanti giocatori della community italiana), l'agognata e-mail firmata da Bandai Namco che riporta la dicitura "Sei stato selezionato!" ha iniziato a comparire nei client dei giocatori europei e americani.

Attualmente le fasi di registrazione a quella che a tutti gli effetti può essere definita come la prima beta di Elden Ring sono chiuse. Data l'altissima domanda di giocatori in cerca di key per la prova, in rete sono spuntati i soliti furbetti che hanno messo in vendita i codici di accesso a Elden Ring a prezzi esorbitanti. Nel frattempo, fateci sapere se siete tra i fortunati selezionati!