Elden Ring sarà doppiato in italiano? Arriva la risposta di Bandai Namco

In occasione dei The Game Awards 2021, il team di FromSoftware ha reso disponibile un nuovo video approfondimento dedicato al comparto narrativo della suo prossimo, attesissimo, Action RPG.

Il fatto che l'ultimo trailer italiano di Elden Ring includesse un doppiaggio nella lingua della Penisola ha rapidamente generato l'entusiasmo del pubblico nostrano. Il dettaglio, infatti, è stato interpretato come una conferma indiretta della previsione di un supporto all'italiano nel doppiaggio di Elden Ring. Purtroppo, ci spiace rendere noto che tale ipotesi non è stata confermata da Bandai Namco.



Raggiunta dalla Redazione di Everyeye, quest'ultima ci ha infatti confermato che Elden Ring non includerà un doppiaggio in italiano. Al contrario, come già accaduto in passato per i giochi FromSoftware, il titolo proporrà ovviamente i sottotitoli per la lingua nostrana. La scelta di doppiare in italiano l'ultimo trailer di Elden Ring si inserisce dunque in un contesto meramente promozionale del nuovo Action RPG degli autori di Dark Souls e Bloodborne, ma non rappresenta affatto la conferma di una caratteristica della versione finale del gioco.



In attesa di potersi avventurare tra le lande dell'Interregno, ricordiamo che Elden Ring è stato premiato ai The Game Awards 2021 come Gioco più Atteso: un risultato ottenuto dal titolo per il secondo anno di fila.