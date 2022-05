Elden Ring: Kadokawa vuole tenere alto l'interesse dei giocatori, già si parla di DLC?

Elden Ring sta avendo un successo senza precedenti e risultati del genere non possono che far gola a Kadokawa, società proprietaria di FromSoftware. A tal proposito, le recenti dichiarazioni dell'azienda lasciano ben sperare sul futuro supporto al soulslike.

Ci riferiamo ad un estratto del report di Kadowawa per gli azionisti in relazione all'ultimo anno fiscale, il quale si è chiuso alla grande nonostante l'uscita di Elden Ring nel corso degli ultimi mesi. Tra i vari argomenti del report si è parlato anche delle previsioni di vendita del titolo FromSoftware nell'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2023, dal momento che ci si aspetta prima o poi una flessione delle copie vendute da qui ad un anno. Sebbene la società si sia rifiutata di fare previsioni specifiche sulle unità vendute nell'anno fiscale iniziato solo da poco, è stato fatto un commento che non andrebbe sottovalutato: "Stiamo considerando un certo numero di iniziative che dovrebbero consentire ai giocatori di continuare a godersi il gioco."

Sebbene si tratti di un'affermazione piuttosto vaga e che si lascia interpretare in vari modi, non possiamo escludere del tutto che si tratti di un modo velato per introdurre l'arrivo di espansioni a pagamento che daranno ai giocatori nuovi motivi per tornare ad esplorare l'Interregno. Un'altra possibile interpretazione potrebbe essere che il team stia lavorando ad aggiornamenti gratuiti in grado di aggiungere qualche novità al prodotto e aumentarne la longevità, proprio come accade in molti altri titoli che non rientrano nella categoria dei live service.

Difficilmente scopriremo entro breve cosa volesse dire Kadokawa con quella frase, ma una cosa è certa: le vendite di Elden Ring stanno facendo impallidire tutti i più grandi brand del mondo videoludico.