Elden Ring: Launch Edition in preordine da Gamelife

Anche Gamelife ha aperto i preordini di Elden Ring, nel momento in cui scriviamo è possibile effettuar il preorder della versione standard e della Launch Edition che include vari contenuti bonus oltre al gioco.

L'edizione standard di Elden Ring è in preordine a 64 euro nei formati PS4, PS5 e Xbox mentre la Launch Edition costa 71 euro e include il gioco con custodia Steelbook, poster, cartoline, adesivi e una toppa in tessuto. Per tutti i preordini (qualsiasi edizione) sono previsti anche due bonus:

Guida Digitale all’Avventura

Gesto Bonus L'Anello– Ricevi il gesto L'Anello all’inizio del gioco

Elden Ring è atteso per il 25 febbraio 2022, la Launch Edition include numerosi contenuti fisici aggiuntivi da collezione oltre ad una custodia in metallo a tiratura limitata con artwork esclusivo. E' online anche il volantino Spendimeno di novembre di Gamelife con una serie di offerte e promozioni per risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi, accessori, giochi da tavolo e di carte, gadget e merchandising.



Elden Ring è uno dei videogiochi più attesi del prossimo anno, sviluppato da FromSoftware in collaborazione con George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, romanzo che ha poi ispirato il fenomeno interplanetario de Il Trono di Spade, la celebre serie TV prodotta da HBO.