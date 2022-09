Elden Ring Launch Edition per PS5 in sconto, costa meno di 60 euro

Su Amazon torna disponibile la Launch Edition di Elden Ring, edizione speciale del gioco di FromSoftware che include una serie di interessanti bonus fisici, la versione per PlayStation 5 inoltre è in offerta a meno di 60 euro.

La Launch Edition di Elden Ring include il gioco su disco, poster, cartoline, un set di adesivi e una toppa in tessuto. Il prezzo? 59.49 euro in versione PlayStation 5 invece di 69.99 euro, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino, se siete interessati affrettatevi perché le scorte potrebbero terminare molto rapidamente considerando che la Launch Edition è stata molto ricercata al lancio del gioco.

Nel momento in cui scriviamo, le altre versioni di Elden Ring non sono scontate su Amazon e la promo coinvolge solamente la versione per PlayStation 5, il risparmio è pari al 15% sul prezzo di listino, offerta sicuramente interessante per acquistare l'edizione fisica di Elden Ring insieme ad una serie di contenuti aggiuntivi esclusivi tra cui il poster, le cartoline e la toppa in tessuto, oltre ad una confezione cartonata esclusiva premium per la Launch Edition.

Elden Ring ha riscosso un notevole successo con oltre 16 milioni di copie distribuite da febbraio 2022 ad oggi, diventando un vero e proprio fenomeno pop nel giro di pochissimi mesi.