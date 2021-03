Elden Ring, tra leak e aspettative: ne parliamo in video con Sabaku!

Sin dal suo annuncio, Elden Ring ha saputo destare l'interesse di un'enorme community di videogiocatori, ansiosi di scoprire la natura del prossimo titolo From Software.

Il grande entusiasmo seguito all'annuncio iniziale ha tuttavia dovuto fronteggiare un lungo periodo di attesa, a causa di un lungo silenzio stampa da parte del team di Hidetaka Miyazaki. Le discussioni sulla natura del gioco - alla cui realizzazione ha collaborato sul fronte narrativo anche George R.R. Martin - si sono ora riaccese in seguito all'approdo in rete di un trailer leak di Elden Ring. Il materiale trafugato, la cui veridicità non è tuttavia accertata, ha riacceso il flusso di speculazioni, riflessioni, ipotesi relative al prossimo titolo firmato dagli autori degli acclamati Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice.

Per riflettere sulla possibile natura del progetto, la Redazione di Everyeye si è confrontata con un vero esperto di casa From Software. Michele Poggi, in arte Sabaku no Maiku, ci ha raggiunto in diretta per una chiacchierata e un confronto in compagnia interamente dedicato a Elden Ring. Se vi siete persi l'appuntamento non disperate: trovate la replica direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

