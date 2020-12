Elden Ring: un leak dalla Cina svela due mostri del gioco FromSoftware?

Discussioni accese su Reddit in queste ore, la community ha scoperto due concept artwork di Elden Ring pubblicati da un content creator cinese molto vicino alla serie Souls e ritenuto affidabile dai moderatori del canale Reddit/Eldenring.

Potete vedere le immagini nel link in fonte, il primo artwork mostra una creatura gigantesca già avvistata in un trailer mentre il secondo rappresenta un mostro con numerosi arti snodabili. Secondo quanto riferito si tratterebbe di materiale a uso interno e probabilmente non definitivo, il creator cinese ha pubblicato anche un video ma questo è stato oscurato rapidamente e attualmente non è più disponibile sul web.

Gli ultimi rumor sul gioco parlano di uno sviluppo completato nei mesi scorsi, attualmente Elden Ring è in fase di polishing, la pandemia Covid-19 sembra aver ritardato i lavori ma potrebbe non mancare troppo ad una nuova presentazione e c'è chi è pronto a scommettere su una apparizione al Taipei Game Show di gennaio, nessuna conferma però è arrivata da parte di Bandai Namco e FromSoftware.

Elden Ring dovrebbe a questo punto uscire nel corso del 2021 ma le piattaforme di destinazione non sono note, non sappiamo se il titolo arriverà solo su console di attuale generazione o anche su PS4, Xbox One e PC.