Elden Ring: un leak svela la Collector's Edition ed i bonus preorder

A pochi minuti dallo showcase gameplay di Elden Ring arriva il leak della Collector's Edition del gioco di FromSoftware, scoperta tramite una pubblicità su Twitch in onda apparentemente prima del tempo.

Questa edizione da collezione sembra includere il gioco con custodia Steelbook, una statua, colonna sonora in formato digitale, Artbook di 40 pagine a colori e una confezione speciale premium da collezione. Inoltre emergono due bonus preorder dal PlayStation Store, probabilmente non legati alla Collector's, denominati "Adventurer guide" e "Bonus Gesture", non ci sono però altre informazioni a riguardo.

Ne sapremo di più alle 15:00 di oggi pomeriggio, noi saremo sul canale Twitch di Everyeye.it per commentare il nuovo gameplay di Elden Ring, la trasmissione durerà circa 35 minuti speriamo quindi di scoprire nuovi dettagli sul gioco e magari sul Network Test di Elden Ring in programma dal 12 al 15 novembre.

Elden Ring è atteso per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, il prezzo della Collector's Edition non è ancora stato reso noto, il leaker non riporta prezzi in nessuna valuta, aspettiamo l'annuncio di Bandai Namco e FromSoftware per avere le idee più chiare sui costi per il mercato europeo dell'edizione da collezione e di eventuali digital deluxe edition.