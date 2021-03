Elden Ring: un leak svela tutti i dettagli della demo, si parla anche del multiplayer

Continuano ad emergere nuove informazioni su Elden Ring e questa volta a parlare è un utente Reddit che sostiene di aver messo le mani su una versione di test del gioco che, a giudicare dalla descrizione, non si allontana dalle demo online viste per Bloodborne, Dark Souls 2 e Dark Souls 3.

Bigmorphix91, questo è il nome dell'autore del post, parla di due diverse classi giocabili all'interno della demo: il Traveler e il Deserter One. Il primo è un guerriero armato di lancia e che gode della possibilità di trasportare grazie al cavallo ben tre consumabili per il posizionamento di un accampamento (le altre classi possono trasportarne inizialmente solo uno), una sorta di hub nel quale i giocatori possono far scorrere velocemente il tempo o dedicarsi al crafting, alla gestione dell'inventario e al riposo. Il Deserter One è invece armato di una sorta di mix tra una spada e un martello e ha in dotazione un incantesimo simile a quello già visto in Dark Souls (la piromanzia Pelle Ferrea) che rallenta il protagonista potenziandone al tempo stesso la difesa. Prima di scegliere la classe il giocatore può assistere ad un breve filmato che vede la presenza di un gigante ed una donna dai capelli rossi, ovvero personaggi già visti nel trailer d'annuncio. Nel corso del filmato, piuttosto breve, viene spiegata l'origine dell'Elden Ring e i suoi effetti, ma il leaker non ha voluto esporsi ulteriormente per evitare spoiler.

La prima area di gioco consiste in una specie di campo di battaglia colmo di non morti, draghi e altre creature, ma stando alle parole dell'autore del post è stata dura affrontare questa sezione a causa del framerate ballerino e per via di una serie di bug. Problemi a parte, l'utente ha svelato anche la presenza del multiplayer, dal momento che il mantello indossato (il quale viene scelto subito dopo il prologo) presenta un simbolo che evidenzia l'appartenenza ad una fazione specifica e di conseguenza regola le meccaniche PvP e coop.

Secondo l'utente, infine, FromSoftware pubblicherà questa versione di prova del gioco pubblicamente prima del lancio, consentendo così a tutti di poter toccare con mano il prodotto prima dell'acquisto.

In attesa di scoprire se queste informazioni siano affidabili o meno, vi ricordiamo dell'esistenza di un dubbio rumor su nuovo gameplay trailer di Elden Ring in arrivo l'8 aprile.