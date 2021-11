Elden Ring: un leak svela le due opzioni grafiche su PS5 e Xbox Series X

A meno di un giorno dalla pubblicazione del lungo video gameplay di Elden Ring che ha aumentato sensibilmente l'hype dei videogiocatori per il titolo FromSoftware, emergono interessanti dettagli sul comparto tecnico della versione next-gen.

La pagina ufficiale del gioco sul sito americano di GameStop si sarebbe infatti lasciata sfuggire alcuni dettagli non ancora confermati dal team di sviluppo. Stando alle informazioni svelate dal sito del rivenditore, Elden Ring supporterà due diverse modalità grafiche proprio come nel recente remake di Demon's Souls ad opera di Bluepoint Games: una potenzierà la risoluzione portandola a 4K (non sappiamo ancora se nativi o meno), l'altra prediligerà invece la fluidità e permetterà quindi di giocare a 60 fotogrammi al secondo. Per il momento la presenza di queste opzioni grafiche è presente esclusivamente sulla pagina della versione PlayStation 5, ma è davvero improbabile che su Xbox Series X non vedremo una funzionalità simile.

In attesa che FromSoftware e Bandai Namco confermino o smentiscano tali informazioni, vi ricordiamo che noi di Everyeye stiamo già giocando Elden Ring e presto vi faremo sapere nuovi dettagli sul gioco. Avete già dato un'occhiata al trailer della Collector's Edition di Elden Ring, andata a ruba sullo store ufficiale del publisher?