Elden Ring: un leak svela il peso della patch del day one

Siamo ormai vicinissimi al debutto di Elden Ring e iniziano a trapelare in rete le prime informazioni sul titolo FromSoftware. Uno dei dettagli diffusi nelle ultime ore riguarda l'aggiornamento del day one.

Stando a quanto dichiarato dall'ormai sempre ben informato utente Twitter PlayStation Game Size, l'attesissimo titolo avrebbe appena ricevuto un nuovo aggiornamento nel territorio giapponese. Viste le tempistiche, dovrebbe trattarsi proprio dell'aggiornamento con tutte le correzioni da apportare in vista del day one, pubblicato in anticipo per consentire alla stampa specializzata di testare il gioco nella versione più aggiornata. Secondo l'utente che analizza il database Sony, la patch dovrebbe avere un peso di circa 8GB e portare il download complessivo del gioco a 44,928 GB su PlayStation 5. Si tratta ovviamente di stime non definitive, dal momento che questo tipo di aggiornamenti potrebbero avere differenze non solo da piattaforma a piattaforma ma anche da regione a regione, quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere una conferma.

Nel frattempo vi ricordiamo che, per stessa ammissione di uno degli sviluppatori, un boss del Network Test sarà più semplice nella versione finale di Elden Ring.