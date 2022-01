Elden Ring leak: trapela un video della lunga sequenza con i crediti

E' trapelata sul web la lunga sequenza post finale di Elden Ring, un lungo elenco di crediti con i nomi di tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del progetto targato FromSoftware, ormai in dirittura di arrivo.

Se siete interessati trovate il link per il video nel post di Reddit qui sotto, non ci sono spoiler di alcun tipo in quanto si tratta semplicemente del classico "rullo" di crediti su sfondo nero, senza particolari sorprese. Sono tante le personalità che hanno contribuito alla creazione del gioco, un titolo apparentemente immenso e del resto secondo una teoria attualmente abbiamo visto solo il 13% della mappa di Elden Ring.

Elden Ring si avvia verso le fasi conclusive dello sviluppo, lo scorso autunno abbiamo potuto provare una porzione del gioco con il Closed Network Test, un piccolo antipasto in vista dell'uscita del gioco completo in uscita il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Un progetto molto atteso targato FromSoftware, sviluppato da Hidetaka Miyazaki (papà di Demon's Souls e Dark Souls) e George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, serie di romanzi che ha ispirato poi il fenomeno televisivo di Game of Thrones/Il Trono di Spade.