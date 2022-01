Elden Ring leak: il nuovo video mostra le potenzialità dell'editor di personaggi

Non bastassero i video leak di Elden Ring sulla battaglia con un mini boss, in rete spuntano altri filmati che mostrano, questa volta, i potenti strumenti messi a disposizione da FromSoftware con l'editor di personaggi.

Il nuovo filmato trapelato su YouTube, diversamente dai recenti video gameplay, non mostra il fianco agli spoiler sui nemici sulle ambientazioni dell'Interregno ma si focalizza, appunto, sull'editor che gli utenti utilizzeranno per plasmare l'aspetto e assegnare i primissimi punti abilità del proprio alter-ego.

La prima parte del filmato fornisce una visione d'insieme degli strumenti principali dell'editor di personaggi, mentre nella seconda parte vengono mostrati gli effetti super deformed da ricreare impostando al livello massimo i diversi parametri deputati a gestire le fattezze del volto, qualora doveste sentire l'esigenza di intraprendere il cammino del Senzaluce dando al vostro eroe l'aspetto dell'Incredibile Hulk.

Il lancio di Elden Ring è previsto per il 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un approfondimento ulteriore sul lore e sulla storia dell'ultima fatica ruolistica firmata da Hidetaka Miyazaki, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Elden Ring e la mitologia dell'Interregno.