Elden Ring: il leggendario Let Me Solo Her tornerà per Shadow of the Erdtree?

L'annuncio di Elden Ring Shadow of the Erdtree, il già attesissimo DLC del kolossal FromSoftware, non solo espanderà i già massicci contenuti del gioco base, ma con molta probabilità vedrà anche il ritorno in scena dell'utente più amato e famoso dell'intera community.

In una conversazione via Discord con il portale Gamesradar, Let Me Solo Her ha manifestato non solo il suo grande entusiasmo ed interesse nei confronti del futuro contenuto aggiuntivo, ma ha anche aggiunto che potrebbe fare il suo ritorno in scena qualora il DLC dovesse offrire boss ancora più ardui del gioco base. "Tutti sanno che i DLC dei Soulsborne offrono i boss più difficili, dunque sì, spero in una grande sfida che sia ancora più impegnativa di Malenia. Combattevo Malenia perché mi piaceva il suo design ed il suo moveset, e se mi piacerà il boss finale del DLC probabilmente ritornerò in scena", annuncia il celebre giocatore.

Dopo che Let Me Solo Her ha sconfitto Malenia di Elden Ring per mille volte, l'utente ha annunciato il "ritiro" cancellando il suo file di salvataggio e creandone uno nuovo da zero, senza poter più essere evocato dagli altri giocatori. In ogni caso ha continuato a godersi l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki: "Sicuramente non sono più attivo come quando affrontavo Malenia, ma sto continuando ad esplorare l'Interregno scoprendo nuove cose che non avevo mai visto prima. E sono quasi a 1000 ore di gioco, sono orgoglioso di ciò". Ed a quanto pare potrebbe aver sconfitto Malenia per la bellezza di 4000 volte, sebbene lui stesso ammetta di "averne perso il conto".

Dopo il "ritiro", Bandai Namco ha regalato una spada a Let Me Solo Her di Elden Ring, consolidando ulteriormente la sua fama. Che il più amato Senzaluce sia davvero pronto al ritorno in scena con Shadow of the Erdtree, aiutando tanti altri "colleghi" attraverso le sfide più ardue del DLC?