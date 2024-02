Elden Ring: Let Me Solo Her pronto a salutare Malenia dopo averla battuta 7000 volte

Il primo gameplay trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree è finalmente stato mostrato da FromSoftware. L'arrivo dell'atteso DLC che espanderà i confini dell'Interregno ideato da Hidetaka Miyazaki potrebbe concidere con l'addio di Let Me Solo Her nei confronti di Malenia.

Elden Ring ha da poco celebrato i suoi primi due anni dal lancio, e Let Me Solo Her, giocatore diventato famoso per aiutare gli altri Senzaluce nel combattimento contro Malenia, sta ancora combattendo la "Lama di Miquella" da tutto questo tempo, ed ha ormai collezionato 1200 ore di gioco in Elden Ring. "Probabilmente l'ho sconfitta circa 6000-7000 volte", ha dichiarato il giocatore. Ma quando Shadow of the Erdtree uscirà a giugno, LMSH ammette che potrebbe finalmente essere il momento di lasciare andare Malenia.

Definisce il nuovo trailer "spettacolare" e che quanto mostrato lo ha sorpreso molto: "non è andata come pensavo", ha infatti aggiunto. In termini di qualità di contenuti, Let Me Solo her ha ricordato che "I DLC dei giochi soulslike sono sempre stati la loro parte migliore, e confido che Miyazaki ci regalerà un altro capolavoro di cui godere". In particolare, LMSH è incuriosito da un nuovo nemico apparso nel trailer, un misterioso personaggio dai capelli rossi. Miyazaki ha confermato che questo personaggio si chiama Messmer e che è una "figura chiave" del DLC che "si trova su un piano di parità con gli altri semidei figli di Marika".

Una volta abbandonata Malenia, probabilmente Let Me Solo Her si dedicherà alle nuove sfide del DLC: "Tutti sanno che a FromSoftware piace rendere i boss dei DLC i più forti. Accetto volentieri la sfida e spero che anche i nuovi fan del genere apprezzeranno la difficoltà. Non sono ancora sicuro cosa succederà con il nuovo boss. Dovrò vedere come sarà", ha infine aggiunto pensando ad un possibile erede di Malenia.