Elden Ring: la letale Malenia, lama di Miquella, in un elegante cosplay

L’Interregno creato dal team di FromSoftware come ambientazione per Elden Ring è ricco di pericoli che si estendono dalla sempreverde Sepolcride ad aree nascoste e oscure nel sottosuolo. Ma pochi nemici sono riusciti a raggiungere la stessa fama di Malenia, l’abilissima Lama di Miquella, tornata in un cosplay a dir poco spettacolare.

In attesa di poter finalmente esplorare la nuova mappa in uscita col DLC Shadow of the Erdtree, il prossimo 21 giugno, una grande appassionata del gioco ha voluto omaggiare proprio l’incredibile dea della marcescenza. Figlia della regina Marika e di Radagon, Malenia è anche la sorella gemella di Miquella, personaggio che con molta probabilità incontreremo nel corso dell’espansione, nonché una delle più abili spadaccine dell’Interregno.

Il suo talento nell’arte della spada, e i suoi poteri legati alla marcescenza le hanno permesso di fronteggiare il fratellastro Radahn nell’ultima parte del conflitto scaturito dalla distruzione dell’Anello Ancestrale, come si nota in una delle illustrazioni del prologo. Per onorare un personaggio così rilevante, e difficile da sconfiggere, nell’universo di Elden Ring, la cosplayer amari si è cimentata nella realizzazione di un’interpretazione iper-dettagliata e molto convincente di Malenia, di cui trovate diverse immagini nel post in calce.

Dietro la qualità del cosplay si nasconde una lunga ricerca per confezionare diverse parti dell’armatura, dalla protesi del braccio destro fino all’elmo, ispirato a quello di Farnese di Berserk, come si può vedere anche nelle altre immagini condivise dalla cosplayer nelle settimane precedenti alla rivelazione del risultato finale, al limite della perfezione.

In conclusione, ricordiamo che nella collector’s edition di Shadow of the Erdtree sarà presente una statua di Messmer alta 45 centimetri, e vi lasciamo scoprire qual è il gioco più facile tra i Soulsborne.

SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su